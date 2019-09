Benjamin Ingrosso efterlyser tjej: "Jag söker..."

Benjamin Ingrosso, 22, är single and ready to find a new pringle.

Han var tidigare tillsammans med Linnea Widmark men förhållandet tog slut tidigare i år. Sedan dess har han haft en fling med Idol-profilen Hanna Ferm och profilerna såg tätt omslingrande på en efterfest.

Men sedan dess har det ekat lite tomt på brudfronten för Benji, vilket nu fått honom att gå ut med en liten efterlysning på Biancas Youtubekanal.

– Hej alla Biancas följare, är det någon där ute som vill ha en kille som mig, så..... slajda in i DM. Så.... svarar jag, säger Benjamin.

"Hej alla Biancas följare", säger Benjamin till kameran. Bildkälla: Youtube

– Det beror på om hon är snygg?, frågar Bianca.

– Nej... men skön, säger Benjamin.

De fortsätter sin lilla efterlysning.

– Jag vill ha kvalité. Jävligt rolig humor. Helst dålig humor. Vacker... men det blir hon... om hon är rolig, säger Benjamin.

Hur Biancas relationsstatus ser ut just nu är för de flesta väldigt oklart. Hon och Phillipe Cohen har inte setts umgås under de senaste månaderna plus att de inte följer varandra på Instagram.