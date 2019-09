I fredagens avsnitt av Love Island bjuds det inte enbart på den vanliga dramatiken, även vädret gör ett riktigt utspel. Plötsligt uppstår ett åskoväder som får produktionen att ta ett radikalt beslut – att evakuera samtliga deltagare.

Tog skydd i källare

Under torsdagen, då fredagens avsnitt spelades in, hade produktionen planerat en utomhusfest. På grund av det stormiga vädret fick festen dock ställas in. Deltagarna å andra sidan fick tillbringa kvällen i "Love Island-villans" mindre glammiga källare.

"Säkerhetspersonal på plats"

Till Nöjesbladet har produktionen berättat om situationen i mer detalj:

”Vi följer såklart väderprognoserna noggrant just gällande detta. Sedan finns säkerhetspersonal på plats dygnet runt, tillsammans med inspelningspersonal som också har tydliga instruktioner kring hur de ska agera i olika lägen. Sjukvårdare finns alltid tillgänglig i produktionen, och alla har fått en genomgång kring våra säkerhetsrutiner”, skriver David Lillemägi i ett sms.



Han fortsätter, och beskriver att deltagarna trots stormen håller humöret uppe:

”Det kan såklart bli spänt och viss rädsla när vädret växlar om som det gjort, men alla känner sig trygga och säkerheten går först”, skriver han.

Bildkälla: Facebook/Love Island Sverige

Mer ostadigt väder

Programmet spelas in på den grekiska ön Korfu. Enligt väderprognosen ska vädret nu vara stabilare. Det ser dock ut att kunna bli mer storm de kommande dagarna.

Läs även: Därför löser ingen getingproblemet i Love Island