Julia Markham och Niklas Åkerlund har gjort slut : "Han skäms"

Ex on the bech-profilerna Julia Markham och Niklas Åkerlund träffade varandra inne i Ex on the beach-huset 2018 där de blev två riktigt heta potatisar. Paret fattade snabbt tyckte för varandra och levde ut sin passion till fullo inne i huset.

Efter sin medverkan växte kärleken mellan paret som bestämde sig för att flytta ihop och har idag bott tillsammans i närmare ett år. Men nu tyckts relationen ha fått sig ett abrupt slut.

På Instagram började Julias följare under söndagen att fråga henne vad som hänt mellan henne och Niklas efter att ryktet satt igång att det tagit slut. Hon valde då att berätta att ryktet stämde – trots att det finns delade meningar mellan parterna om vad som hänt.

Det spekuleras för tillfället kring att Niklas ska ha raggat på andra tjejer.

Niklas har nu mötts av en hatstorm efter uppbrottet vilket fått Julia att vädja till följarna om att sluta upp genast.

– Alla som skickar hat blockerar jag, säger hon.