Zara Larssons svar på drogfrågan: “Skulle älska det”

Den svenska superstjärnan Zara Larsson, 21, har tidigare sagt att hennes dröm är att röka marijuana med Rihanna, 31. Det var år 2015 – när Zara var 17 år – som hon la ut en bild på Rihanna på sin Instagram och skrev:

"Kan vi softa på en gås? Plz".

I samma veva firade även Zara den så kallade marijuanadagen med att rita en joint i sin mungipa och lägga ut bilden på sociala medier.

"Skulle älska det"

Men nu verkar Zara ha tankarna på en annan drog. För ett par månader släppte Zara videon till sin låt "All the time" och i Vice och Noiseys frågeprogram "The people Vs." så svarar nu Zara på de frågor hon har fått i kommentarsfältet under videon på Youtube. Det avverkas både undringar från fans och nättroll.

Zara Larsson i videon till "All the time". Bildkälla: Youtube

Videon till "All the time" har minst sagt en psykedelisk touch, och det fick ett nyfiket fan att ställa en vågad fråga...



"Tog Zara LSD", undrar nämligen en person.

En person undrar om Zara Larsson hade tagit LSD till videoinspelningen. Bildkälla: Twitter/Nosiey/Vice

LSD är en hallucinogen drog, som brukar kallas för "syra", "frimärke" eller "Lucy". Så – hade Zara tagit LSD eller inte?



– Jag har faktiskt inte gjort det ännu. Men jag skulle älska det, säger Zara i "The people Vs".