Svensk artist begärs häktad för mord

Den 12 oktober hittades en 26-årig man död i Knivsta. Mannen hade skjutits i huvudet och sedan bränts. Polisen tror att mannen mördades i Nacka och sedan dumpats på gården i Knivsta.

En svensk välkänd artist misstänktes för mordet och efterlystes. I polisens interna kommunikation ska mannen ha beskrivits som farlig och potentiellt beväpnad.

I lördags kunde artisten gripas under dramatiska former. Polisen kastade in chockgranater och motorsågade sig sedan in i dörren till det gömställe i Norrköping där artisten befann sig.

Tidigare dömd

Nu har den 27-åriga artisten begärts häktad för mord, skriver Aftonbladet.

Mannen är tidigare dömd för misshandel och grov misshandel. Han har även avtjänat fängelsestraff för rån och narkotikabrott.

Fyra personer gripna sedan tidigare

Samma dag som kroppen hittades greps en grupp misstänka personer under en räd i Sätra, Gävle. Fyra av dessa sitter för närvarande häktade misstänka för mord.