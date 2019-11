Bloggaren och träningsprofilen My Martens, 30, befinner sig just nu på träningsresa i Thailand. I sin blogg delade hon med sig av bilder från resan, och en bild visar ett par unga kvinnor uppställda på ett podium. Bilden är tagen på en bar på ökända Bangla Road.

"Bangla Road är ju minst sagt en historia för sig", skrev My på sin blogg tätt följt av en skrattande emoji.

Men hennes läsare är inte lika roade. Detta då Bangla Road är känt för att vara en adress där mindre rumsrena affärer äger rum.

My Martens la ut den här bilden i sin blogg. Bilden är pixlad av Nyheter24. Bildkälla: My Martens blogg

"Hur fan tänkte du här?"

I kommentarsfältet möts My nu av massiv kritik från sina besvikna läsare. Så här lyder några kommentarer:

"Sexhandel, utländska män som kommer för att i stort sett köpa sex från barn"

"Vad är det för flickor i kortkorta kjolar du lagt ut bild på"

"Elände"

"Att besöka de områden där folk köper sex och ta bilder på ”sexhandeln” är oetiskt mot tjejerna"

"Bilden på alla flickor där på podiet skulle jag gärna vilja vara utan, så sorgligt att se"

"Bangla road är ett ställe som ingen normal människa ska gå i närheten av. Genom att vistas där och äta, köpa saker osv bidrar man indirekt till att eländet kan fortsätta"

"Förlåt men hur fan tänkte du här? Eller du kanske är helt ignorant och inte tänkte alls? Eller så kanske du rentav gillar att du varit med och bidragit till att sexköp är möjligt?"

"Vidrigt med bilden på flickorna, och ännu värre – att ni var där."

"Fy vad osmakligt att ta bilder på tjejerna som om de vore nån jävla attraktion!"

"Där slutade jag att följa sexhandelsglorifierande My. Skärp dig för fan."

Svarar på kritiken

På Instagram har My nu kommenterat kritiken.

"Våra deltagare har själva fått välja att åka just dit. Och det ger ganska bra perspektiv att passera denna gatan. Men med det sagt så har vi, nyktra just bara passerat.....", skriver My i ett svar i sitt kommentarsfält.