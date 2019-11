Justin Timberlake anklagas för otrohet mot Jessica Biel

De senaste sju åren har Justin Timberlake, 38, varit gift med skådespelerskan Jessica Biel, 37. Paret har även sonen Silas, 4, tillsammans.

Men frågan alla nu ställer sig är hur det egentligen ligger till i stjärnparets äktenskap...

I helgen fotograferades nämligen Justin när han hade en mysig stund med skådespelerskan Alisha Wainwright, 30.

Justin och Alisha befinner sig i skrivande stund i New Orleans där de spelar in filmen "Palmer". I filmen spelar Justin och Alisha ett kärlekspar – och kanske är det inte bara en relation för vita duken.

På paparazzibilder som är tagna på baren The Absinthe House på Bourbon Street i New Orleans så ser vi hur Alisha smeker Justins ben. Sedan tar Justin hennes hand och smeker den och leker med den.

Den med ett sinne för detaljer märker också att Justin inte har på sig sin vigselring. Bara några dagar tidigare så fotograferades Justin i staden och då var ringen på fingret.



Lämnade baren tillsammans

– De log och skrattade. Under ett tillfälle så tog han tag i hennes hand och lät den vila på hans knä. Hon smekte sedan hans ben. Sedan tog han hennes händer och lekte med dom, säger en källa till The Sun.



Enligt källor till The Sun så satt Justin och Alisha ensamma på barens balkong i 40 minuter innan de gick in på baren igen. De ska ha lämnat baren tillsammans via en bakdörr kring 00.30 på natten.

Alisha Wainwright och Justin Timberlake spelar ett kärlekspar i den nya filmen. Bildkälla: Stella Pictures

"Ledsen över bilderna idag"

Jessica Biels kommentarsfält på Instagram har redan fyllts av hundratals kommentarer från fans som är på hennes sida i det hela.

Justin Timberlake och Jessica Biel har varit gifta i sju år. Bildkälla: Alex Berliner/Invision for the Television Academy/AP Images/TT Bild

Några av kommentarerna lyder:



"Jag är så ledsen för din skull. Var stark! Du och din son förtjänar bättre"

"Du är värd så mycket bättre. Fortsätt le, var positiv och fokusera på din son. Vi älskar dig!"

"Ledsen över bilderna idag. Det är helt uppenbart att det är något som pågår på sättet de håller varandra i handen. Jag tror knappast att det här är första gången".

"Gå och bränn upp alla hans priser"

"Dags att säga hejdå till den där clownen"

"Försök att vara stark!"

På Justin Timberlakes Instagramkonto är kommentarerna av hårdare ton. Han kallas bland annat för "patetisk" och "otrogen jävel".