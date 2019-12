Skrällen i Bachelor 2019 – de fick sista rosen

Det har minst sagt varit en rungande säsong av Bachelor Sverige 2019.

Dramatik, romantik, passion och krossade hjärtan har fyllt tv-rutan de senaste veckorna men efter närmare 60 avsnitt så är sagan nu slut och sista bladet vänt.

Det hela slutade med att Simon Hermansson hade inga mindre än Isabella Larka och Patricia Hanjikova kvar som sista tjejer.

Det blev ett spännande avslut på årets Bachelor. Bildkälla: TV4 Play

Simon har haft ett gott öga för Isabella från första början av programmet och profilernas kemi har verkligen känts genom tv-rutan. Vissa av tittarna har skrivit på forum att "det känts tråkigt att man vet att Simon kommer att välja Isabella". Men tji fick dom.

Glädjerus i Bachelor. Bildkälla: TV4 Play

Patricia kom in i mitten av programmet men har under väldigt kort tid charmat Simon som tillslut valde henne att ge henne sista rosen.

– Vart har du varit hela mitt liv, sa Patricia medan hon kramade om Simon.

Linn blev näst sist kvar men det räckte inte hela vägen. Bildkälla: TV4 Play Johanna Ohlsson fick sista rosen. Bildkälla: TV4 Play

För Felix stod det mellan Linn Schönbeck och Johanna Olsson. Men det hela slutade med att han gav sista rosen till Johanna.



– Jag känner verkligen att jag ser en framtid med dig, sa han innan han gav henne en kyss.

Under torsdagen 12 december kommer du att kunna se hur det gick sen för paren i Bachelor – Efter sista rosen som sänds på TV4 Play, C More och Sjuan.