Det är alltså fyra av fem i topp lönerekordare från Spotify. Som sagt.. Var är min avkastning på mina miljoner streamar? Jaså...? Är det DET DÄR som är mitt arvode..? Åh! Hurra! Jag kan helt samvetslöst finfika med köpekaffe på lokal. Wow. Fancy. Hygglo. Har allvarliga planer på att helt sonika börja semestra på något av Gustavs västkustparadis i sommar. Vill att han hittar mig med lurar i hans hängmatta nynnandes ”Youre The inspiration” . Och när han tar av mig lurarna för att jag inte hör vad han säger, hör jag honom undra vad i helvete jag gör där och vem jag är, samtidigt som hans polare hotar med polisen och säger att detta är privat egendom.. Då tar jag bara lojt en sipp på min medhavda GT och svarar ”Jag är megastar och har så varit sen du var en tveksam spermie, jag tar bara ut min del av vinsten för min streamade musik. Jag har räknat ut att jag ska bo här nu i tre veckor varje sommar på All Inclusive. Jag anser att nöjesfastigheter ska vara tillgängliga för alla utan kostnad. Så nu är det så. ” Det blir fett najs. Maudan instämmer. #underbetald #utnyttjad #tarsakeniegnahänder #minmanagermaudan #omförhandling