Isabella Löwengrip avslöjar – så blir nya relationen med Erik Selin

Igår meddelade entreprenören och bloggaren Isabella Löwengrip, 29, att hon är singel igen. Detta då hennes förhållande med fastighetsmiljardären Erik Selin, 52, har tagit slut.

"Erik och jag har valt att avsluta vår relation, det är självklart ett tufft beslut men jag är väldigt tacksam över att vi har hittat en vänskap som kommer räcka en livstid", skrev Isabella på sin Instagram.

Redan i april i fjol skrev Isabella i sin blogg att hon var "förälskad", och den 20 maj skickade Erik in en ansökan om skilsmässa. Detta för att separera från sin dåvarande hustru Jennie Marsell, 46.

Erik Selin. Bildkälla: Balder.se

Isabella och Erik blev officiellt par förra sommaren då de umgicks under Almedalsveckan på Gotland. Kort efter syntes de hand i hand i Saint Tropez. Under sitt omskrivna förhållande så besökte paret även Kenya då de bägge är engagerade i Hand in Hand.

Isabella fanns även vid Eriks sida när hans bostadsbolag K–Fastigheter introduceras på börsen i slutet av november 2019. I sin blogg har Isabella även berättat om sina helger i Göteborg där Erik bor. Men nu är det alltså slut med det.

Isabella Löwengrip möter våren som singel. Bildkälla: Stella Pictures.

I sin blogg berättar Isabella mer om uppbrottet – och passar på att hylla ex-pojkvännen.

"Jag har fått lära känna en fantastisk människa med ett enormt hjärta och där uttrycket klok som en bok inte riktigt räcker till..", skriver Isabella och fortsätter med att berätta om deras gemensamma resor:

"Vi har varit världen runt, pratat och pratat, tittat ut över mörka hav, trampat på stigar, gått i regn, i blåst, i stark sol och under tiden funnit en balans där vi har kunnat luta oss mot varandra oavsett vad. Vi lyckades skapa en oas som bara var vår", skriver Isabella vidare i sin blogg.

Hon avslutar sitt inlägg med att ännu en gång skriva att Erik nu istället har blivit en nära vän – något som hon är väldigt tacksam över.

Fint!