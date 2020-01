Den internationelle rapstjärnan Eminem gjorde sina miljontals fans riktigt glada natten till fredag – han överraskade nämligen med att släppa albumet "Music to be murdered by".

Men detta har inte enbart mötts av hejarop – en särskild textrad har nämligen upprört väldigt många på sociala medier.

Rappar om attentatet i Manchester

Textraden kritiseras skarpt. Bildkälla: Evan Agostini/TT

Eminem anklagas nämligen för att förminska de offer som omkom i samband med terrordådet på Ariana Grandes konsert i Manchester för tre år sedan.

Attacken inleddes precis efter att sångerskan avslutat sin konsert – 22 personer omkom varav många var barn.

I låten "Unaccommodating" rappar 47-åringen följande text:

"I'm contemplating yelling 'bombs away' on the game like I'm outside of an Ariana Grande concert waiting".

22 personer omkom i terrorattentatet i Manchester. Bildkälla: Rui Vieira/TT

"Han är skräp"

Flera av Ariana Grandes fans har nu gått ut och gett Eminem våldsam kritik för textraden – och den kallas bland annat för "vidrig", skriver New York post.

"Jag är äcklad, hur kan han och hans team tro att det här är okej? Han är skräp", skriver en person på Twitter.



"Eminem använde precis en fruktansvärd terroristattack som dödade 22 oskyldiga barn och vuxna som slutkläm i en låt. Jag är äcklad", skriver en annan.



Ariana Grande har ännu inte kommenterat textraden – och Eminem har inte svarat på kritiken.

Läs mer: Så här ser Eminems dotter Hailie Jade ut idag