Fansens förvirring efter Gunhild Stordalens bild med Petter

År 2006 träffades den norska miljardären Petter Stordalen, 57, och miljöaktivisten Gunhild Stordalen, 41. Sommaren 2010 gifte sig. Men efter 14 år tillsammans gick paret i vintras ut och berättade att de separerar.

"Det känns konstigt att berätta om något så privat, men för att undvika rykten och spekulation väljer vi att vara öppna", skrev de i ett gemensamt pressmeddelande.

Sedan dess har det bland annat avslöjats att Gunhild får hela 106 miljoner kronor och en rejäl lyxvåning efter skilsmässan.

Gunhild har fått 106 miljoner kronor efter skilsmässan. Bildkälla: Stella Pictures.

Fick våning för 29 miljoner kronor

Under sitt äktenskap så bodde Petter och Gunhild på en av Oslos flottaste adresser i området Bygdøy. Den 1 200 kvadratmeter stora villan bjuder på en magnifik utsikt över Oslofjorden. Idag är Stordalens villa värderad till cirka 100 miljoner kronor.

Gunhild har fått en enorm våning från Petter där hon ska bo efter uppbrottet – och det är ingen liten studentlya.

Flyttlasset har gått till adressen Inkognitogata 19. I kvarteret ligger flera ambassader, statsministerns hem och det är bara ett stenkast från det kungliga slottet.

Inkognitogata 19 i Oslo blir Gunhilds nya adress. Inte illa. Bildkälla: Google Street View

För våningen, som är 252 kvadratmeter stor så betalade Petter hela 29 miljoner kronor. Men då är det också fyra sovrum, fyra vardagsrum, fem eldstäder och två badrum...

Nya bilden förvånar fansen

Tidigare i veckan så bjöd Gunhild sina hundratusentals Instagramföljare på en bild som snabbt fick fansen att hoppas.

"Some things never change (except the x);", skrev Gunhild till en bild där hon och Petter kramade om varandra. Bilden var platstaggad Bygdøy, området där Petter bor.

Den här bilden la Gunhild Stordalen nyligen ut på sig själv tillsammans med Petter. Bildkälla: Stella Pictures.

"Ni ser snyggare ut tillsammans"

"Vackert"

"De här två alltså"

"Gammal kärlek rostar aldrig"

"Så fina tillsammans"

Men någon romantisk återförening är det inte dags för när det kommer till Petter och Gunhild. En person frågade vad Gunhild menade med "Vad betyder except the x... att ni e ett par igen?".

"Hehe nej, försökte skriva att något aldrig förändras (förutom att vi nu är ex)", svarade Gunhild då.

