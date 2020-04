Ex on the beach är tillbaka med en riktigt stjärnspäckad säsong – och ett nytt namn! I Celebrity Ex on the beach intar Sveriges största och hetaste realitystjärnor Brasilien för en semester som de – och tittarna – sent ska glömma.

Årets säsongs omtalas redan som den bästa hittills och gästas av deltagare som bland andra Nina Glimsell, Josephine Qvist, Adrijano ”Adde” Mijanovic, Sara Bolay, Arvid Stenbäcken och Anna-Lisa Herascu.

Profilerna är tillbaka. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Drama, kaos, bråk, sex och nya relationer utlovas och tittarna kan knappt bärga sig.

Premiären går av stapeln den 9 april på Dplay och nu har även den dramatiska trailern släppts.

Och ja, du kommer bara att vilja se årets säsong ännu mer...

Se trailern i spelaren ovan.