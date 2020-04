Ex On The Beach är tillbaka med en rungande säsong och finns redan nu att se på Dplay. Årets casting är minst sagt någonting utöver det vanliga – vilket tittarna redan kunnat konstatera.

Celebrity Ex On The Beach omtalas redan som den bästa säsongen hittills och gästas av deltagare som bland andra Nina Glimsell, Josephine Qvist, Adrijano ”Adde” Mijanovic, Sara Bolay, Arvid Stenbäcken och Anna-Lisa Herascu.

Konceptet för Celebrity Ex on the beach är att lyxhuset i Brasilien ska fyllas med deltagare som är kända sedan tidigare – vilket årets produktion minst sagt lyckats med.

Arvid Stenbäcken är känd från två säsonger av Paradise Hotel. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Sara Bolay har varit med i två säsonger Ex on the beach tidigare. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Josephine Qvist var med i programmets första säsong och livnär sig idag som influenser. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

"En doldis som vi gillar"

Men det var en av deltagarna som tittarna inte kände igen – nämligen William Afsenius, 23.

William Afsenius har inte setts i TV-rutan tidigare. Bildkälla: Linus Hallsenius/Dplay

Men hur kommer det sig då att han får vara med i årets kändisupplaga? Jo, produktionen gjorde nämligen ett slags undantag då de ansåg att han passade så pass bra i programmet.



– Den här dundersäsongen är stjärnspäckad, eftersom flera av realityvärldens hetaste profiler medverkar. William är en superhärlig kille och doldis som vi gillar jättemycket och som vi såklart tror att tittarna kommer ta emot med öppna armar i Celebrity Ex on the beach. Kom ihåg var ni såg honom först, säger pressansvarig Mathilde Albinsson.