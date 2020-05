Känd artist åtalas för mord – ska ha skjutit offret i huvudet

Den 12 oktober hittades en 26-årig man död i Knivsta. Mannen hade skjutits i huvudet och sedan bränts. Polisens teori är att mannen mördades i Nacka och sedan dumpades på gården i Knivsta.

En svensk välkänd artist misstänktes för mordet och efterlystes. I polisens interna kommunikation ska mannen ha beskrivits som farlig och potentiellt beväpnad.

I november 2019 greps artisten under dramatiska former. Polisen kastade in chockgranater och motorsågade sig sedan in i dörren till det gömställe i Norrköping där artisten befann sig.

Artisten har nu åtalats för mord.

Artistens hälsning till polisen

På Spotify har artisten över 20 miljoner spelningar, och på Instagram har han nästan 30 000 följare. Han har även gästat Malou von Sivers program "Malou efter tio" där han bland annat uppträtt.

Några dagar innan polisen kunde gripa artisten så lades det ut en bild från hans Instagramkonto. Till bilden där det stod "Fuck the police" hade artisten skrivit "De kan aldrig ta mig levande hahahhah fuck aina". Aina är slang för polis.

Artisten greps några dagar efter att han hade lagt ut den här bilden på sin Instagram.

Åtalas för mord

Artisten har suttit häktad sedan i november i fjol, och nu står det klart att han åtalas för mord.

Åklagaren Tomas Malmenby menar att artisten sköt offret i huvudet dagen innan den brända kroppen hittades i Knivsta, skriver Expressen. I förhör som finns i förundersökningen förnekar artisten brott.

Bild på den mordåtalade artisten från polisens förundersökning.

– Först och främst måste jag bara säga, ta bort hela det här mord från ekvationen. Det har inte hänt ett mord. Det här är på sin höjd ett vållande brott. Det är jättebeklagligt vad som hände men det är ren och skär olyckshändelse, säger artisten i ett förhör.

Expressen skriver att åtalet i första hand gäller mord och i andra hand grovt vållande till annans död. Enligt åtalet ska artisten ha varit drogpåverkad när han sköt med det skarpladdade vapnet mot offrets huvud.