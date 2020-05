Anna Book avslöjar favoritställningen: "Något alldeles extra"

Att Anna Book, 49, och maken Roberto Toledano, 51, har ett eldigt sexliv har nog få kunnat missa. Tidigare har Anna bland annat berättat om när hon och "Mi amore" hade en het stund på Ica Maxis kundtoalett.

– Vi hade sex där en gång på kundtoaletten och jag bara stretade emot men så när vi kom till kundtoan så kom städaren precis ut från handikapptoaletten och jag bara "perfect" för det är "clean in there" och man behöver ju liksom inte sitta ner, haha. Så det var faktiskt jävligt nice! Jag kan rekommendera det. Piffa upp vardagen lite!, berättade hon för några år sedan.

Roberto Toledano och Anna Book. Bildkälla: Stella Pictures.

Svarar på sexfrågorna

Under en frågestund på Instagram Story tidigare i veckan så var Anna ovanligt rättfram när hon svarade på fansens funderingar. Det handlade bland annat om nakenbilder, sexleksaker och nudistbad.

En av frågorna handlade om vilken som är Annas favoritställning i sängen.

"Allt med honom är skönt...Så det är knas att välja. Men, jag svarar som alltid, ärligt och detta är sunt att prata om, då vi måste lära oss att lyfta kärleken – och göra så att kärleken också håller hos alla fantastiska par där ute. Mitt svar blir – Me, on top of him. Det kompatibla mellan oss två blir något alldeles extra då".

Anna Book svarar på fansens funderingar – och hon sparar inte på krutet! Bildkälla: Instagram/annatoledanobook

Anna avslöjar dessutom att hon använt sig av sexleksaker – men att hon har sitt bästa sex utan.



"Sexleksaker är inget som jag har något emot och alla ska göra precis som dom själva känner är rätt. Jag har såklart testat under sex MEN jag har mitt bästa sex helt naturligt med HONOM och det är INTE tråkigt eller otillfredställande på något sätt - tvärt om", skriver Anna bland annat.