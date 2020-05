Tv-stjärnan Ellen DeGeneres, 62, är känd för att vara ett riktigt charmtroll i tv – men när hon inte är i sändning ska Ellen vara en helt annan person. De senaste veckorna har det stormat rejält kring Ellen som har anklagats för att vara kall, elak och fruktansvärd mot sin personal. Hon har även anklagats för att inte betala ut löner till anställda.

En Twitter-tråd där Ellen kallades för "en av de elakaste människorna i världen" spreds snabbt och fick över 2 000 svar.

Nu framkommer det nya uppgifter om hur Ellen är "behind the scenes". New York Post har pratat med flera källor i Ellens närhet och det är ingen vacker bild som målas upp.

En person som har jobbat med Ellen DeGeneres Show berättar att Ellen är en av de elakaste i branschen.

– Det stör mig att att alla tror att hon är så härlig och att hon alltid kommer undan, säger källan.

Ellen DeGeneres med sin hustru Portia De Rossi. Bildkälla: Stella Pictures

Pratar inte med "vanlisar"

Livvakten Tom Majercak som har jobbat för Ellen och hennes familj berättar att hon var otroligt otrevlig.

– Ellen sneglade bara på mig och hälsade inte ens. Hon sa inte heller tack för att jag skyddade hennes mamma, hennes hustru och henne. Hon var väldigt kall och förminskar alla personer som inte hör till hennes innersta krets, berättar han.

Podcastprofilen Kevin T. Porter, som startade den ökända Twitter-tråden om Ellen, berättar för New York Post att hennes otrevlighet är "något som alla vet" i Hollywood och att han genom åren hört många skräckhistorier från folk som har jobbat med henne.

En person som har jobbat nära Ellen berättade något som tydligt visar hur Ellen är funtad. Ellen hade tappat bort sina glasögon och kunde inte läsa texten på sin iPhone.

– Hon pausade allt och ringde ett samtal. Innan vi visste ordet av så hör vi hur Steve Jobs svarar "Hej, Ellen". Ellen sa till honom att det borde vara större bokstäver på iPhones. Så är hon. Det är inte det att hon är någon demon. Hon lever bara i en otroligt privilegierad bubbla och har ingen kontakt med den verkliga världen, berättar källan, uppger New York Post.