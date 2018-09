De är otrevligast i familjen Jenner-Kardashian 64 Reaktioner

| 12/09/2018 11:01 Nöje12/09/2018 11:01

Familjen Jenner-Kardashian är en av världens mest kända familjer – och vi har sett många sidor av syskonen i serien "Keeping up with the Kardashians". Nu avslöjar Kendall Jenner att hon har varit riktigt jävlig mot sin syster...

Annons