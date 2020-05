Sofia Richie och Scott Disick gör slut

Sofia Richie, 21, och Scott Disick, 37, gör slut efter tre år tillsammans.

Enligt Page Six så är den främsta anledningen Disicks gamla vanor som ledde honom in till rehab som börjat spöka igen. En källa till sajten hade sagt att Sofia tillslut fått nog.

Samma källa påstod även att Scotts nära relation med exet Kourtney Kardashian hade tärt på Richie och att hon alltid kände sig som nummer två.

För de som följt Keeping up with the Kardashians så har Richie flera gånger påpekat att Scott "beter sig som ett barn så fort Kourtney är i närheten".

Sofia har påpekat att Scott blir annorlunda så fort Kourtney är i närheten. Bildkälla: Stella Pictures

En källa Page Six säger att Scotts relation till Kourtney var en stor aspekt till att det tog slut. Bildkälla: Stella Pictures

Under Coronatiderna har Scott och och Sofia varit isolerade på varsitt håll vilket också sägs ha påverkat relationen negativt.