Bella Andersson avslöjar bortklippta sexscenen i Celebrity Ex on the beach

Celebrity Ex on the beach är i full gång och årets säsong har levererat mer sex, drama och känslor än någonsin tidigare. Ett av årets stjärnskott till deltagare är Gabriella "Bella" Andersson som är en av dem som fått mest tv-tid i serien som du hittar på Dplay.

En av anledningarna är inte minst att hennes ex Arvid Stenbäcken stegade in under första avsnittet och därmed gick startskottet för en dramafylld säsong.

Gabriella Andersson. Bildkälla: Dplay

Bella gästade nyligen podden "I sanningens namn" där hon berättar att profilerna inte har någon kontakt idag.

– Vi försökte att få det att fungera efter inspelningen men det gick inte. Idag har vi ingen som helst kontakt och vi är blockerade av varandra överallt, berättar hon.

Hon avslöjade även en rad detaljer från säsongen som tittarna inte har en aning om. Bland annat om den biffiga vakten som håller koll på deltagarna.

– Vi hade en australiensk jätte som fick gå emellan och slita isär killarna när det blev för hetsigt. Han gick liksom omkring och såg till så att det inte gick över styr under bråken, berättar Bella.

"Var väl för grovt"

Hon avslöjar även att det var några speciella scener som produktionen ansågs för grova för att tas med. Bland annat när hon lånade en sexleksak av Monalisa Skinnari.

Monalisa Skinnari. Bildkälla: Dplay

– Jag har ingen egen Womaniser men jag fick testa Monalisas i Ex on the beach. Jag var rätt full så jag tror inte att det gjordes på helt rätt sätt. Jag satte den nog inte rätt. Men jag får köpa en och testa i nyktert tillstånd, skrattar Bella i avsnittet.

Avsnittet i sin helhet hittar du här.