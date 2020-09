Johnny Depp och Kate Moss

Det finns väl ingen som missat det här paret?

– Jag visste redan vid första gången vi pratade att vi skulle bli tillsammans, har Kate sagt i en intervju.

Paret dejtade mellan 1994-1998. Kate berättade i en intervju 2012 att hon grät i flera år efter att de gjort slut, enligt People. Hon säger att Johnny var den enda som kunde "ta hand om henne".

Bildkälla: Barry King / Alamy / Stella Pictures

Brad Pitt och Jennifer Aniston

Friends-stjärnan Jennifer Aniston har blivit utsedd till "Världens vackraste kvinna" flera gånger om. Senaste gången var av tidningen People år 2016.

Och Brad Pitt är väl ändå en av de snyggare männen i Hollywood...

Paret började dejta 1998 och och gifte sig sommaren 2000, enligt Grazia Daily.

De har genom åren setts många gånger på röda mattan vilket har resulterat i ikoniska bilder. Och på tal om ikoniskt, ingen har väl missat episoden av "Vänner" där Brad gästspelar?

Jen och Brad meddelade i januari 2005 att de ville skilja sig efter 7 år tillsammans.

Bildkälla: Featureflash Archive / Alamy / Stella Pictures

Will Smith och Jada Pinkett Smith

Här snackar vi relations-goals. Will Smith, 51, och Jada Pinkett Smith, 48, firade i december 2017 tjugo år som gifta.

De träffades för första gången 1994 när Jada gjorde en audition för rollen som Wills flickvän i serien "The Fresh Prince of Bel-Air". Hon fick tyvärr inte rollen, men hon och Will fattade direkt tycke för varandra, enligt Vulture.

Paret har tillsammans barnen Jaden, 22, och Willow, 19, som båda redan haft väldigt framgångsrika karriärer i film och musikbranchen.

Bildkälla: STELLA Pictures/ddp/Hahn Lionel

Heath Ledger och Julia Stiles

Heath Ledger var en av Hollywoods största stjärnor, som tragiskt nog inte längre finns med oss. Han avled 2008, bara 28 år gammal och hela världen sörjde.

Men vi kommer för alltid minnas honom i roller som Jokern i "The Dark Night", Ennis i "Brokeback Mountain" och som Patrick i "10 Things I Hate About You".

Det var på inspelningen av filmen "10 Things I Hate About You" som Heath och motspelaren Julia Stiles, 39, träffades.

I filmen porträtterar de en riktig "kärlek börjar alltid med bråk"-historia. Att behöva spela kära ledde till att de även började dejta i verkligheten.

Bildkälla: STELLA Pictures/ddp images

David och Victoria Beckham

Posh Spice och Manchester United-stjärnan chockade hela världen när de 1997 blev ett par. Sedan dess har de varit ett av världens mest ikoniska par.

Precis som Will Smith och Jada Pinkett Smith har Victoria Beckham, 46, och David Beckham, 45, hållt ihop i två hela decennier.

"Min fru valde mig ur en fotbollsbok och jag valde henne när jag såg henne på TV... Det kändes på en gång som att vi alltid har varit menade för varandra," har David skrivit i sin självbiografi, enligt Hello Magazine.

Tillsammans har paret barnen Brooklyn, 21, Romeo, 18, Cruz, 15, och Harper, 9.

Victoria och David Beckham träffades 1997. Bildkälla: Stella Pictures.

David Bowie och Iman Abdulmajid

Rockstjärnan David Bowie och supermodellen Iman Abdulmajid, 64, träffades 1990 på ett middags party och det var kärlek vid första ögonkastet, enligt Biography.

– Jag har aldrig velat ha någon så mycket i hela mitt liv, har Bowie sagt.

Iman har berättat att hon egentligen inte ville gifta sig med en rockstjärna, men att hon blev förälskad i David Jones, som han egentligen heter.

– Bowie är bara en karaktär. Han är en sångare, en underhållare. David Jones är mannen jag träffade, berättade hon för The Guardian 2004.

Paret var gifta från 1992 fram till 2016 då David sorgligt nog avled till sviterna av levercancer, 69 år gammal.

David Bowie friade till Iman i Paris och de gifte sig 1992. Bildkälla: Stella Pictures

Justin Timberlake och Britney Spears

Justin Timberlake, 39, och Britney Spears, 38, lärde känna varandra när de var bara 11 år. De var båda med i barnprogrammet "The Mickey Mouse Club", där även Christina Aguilera, 39, och Ryan Gosling, 39.

De dejtade mellan 1998-2002och var då det hetaste paret på röda mattan. Britney var den mest säljande tonårsartisten med hennes "Hit Me Baby One More Time" medan Justin var med i ett av världens största pojkband NSYNC, enligt Likely.

Ingen har väl missat deras ikoniska matchande jeans-outfits?

Britney Spears och Justin Timberlake på American Music Awards 2001. Bildkälla: Mark J. Terrill/TT.

Kurt Cobain och Courtney Love

Kurt Cobain, känd som sångare i bandet Nirvana och Courtney Love, 56, som också arbetat med musik var under 90-talet ansiktet utåt för grungen.

Paret träffades vid skiftet mellan 80 och 90-talet och därifrån tog relationen fart snabbt. Efter endast 4 månader av dejtande var Courtney gravid och de bestämde sig för att gifta sig på Hawaii. Kurt bar då en grön flanellpyjamas, enligt Biogrophy.

Kurt avled tragiskt nog 1994 i sitt hem.

Tillsammans har paret dottern Frances Bean Cobain, 28.

Kurt Cobain och Courtney Love på MTV Video Music Awards 1993. Bildkälla: Barry King/Alamy/Stella Pictures.

Michael Jackson och Lisa Marie Presley

Michael Jackson, känd som The King of Pop och Lisa Marie Presley, dotter till The King of Rock 'n' Roll, Elvis Presley, chockade världen när de gifte sig 1994.



På MTV Video Music Awards samma år lämnade dom fansen gapandes efter att de kom ut på scenen hand i hand.

– Tänk att ingen trodde vi skulle hålla, sa Michael och så kysstes paret medan publiken skrek.

De skiljde sig två år senare, men ska ha hållit kontakten i några år framöver, enligt Biography.