Den nya realityserien "The Chop" går ut på att utse Storbrittaniens bästa snickare. En av snickarna är Darren Lumdens, som har täckt sitt ansikte med tatueringar. En av tatueringarna är "88", som står för "Heil Hitler" i viktmakt kretsar.

"Medan vi utreder meningen bakom Darrens tatuering har vi tagit bort videon med honom från våra sociala medier och kommer inte att sända några avsnitt av "The Chop" tills vi har avslutat utredningen. Sky HISTORY är emot rasism och hatbrott av alla sorter", skriver Sky History på Twitter.

Darren Lumsden har täckt ansiktet med tatuering. Bildkälla: Sky History.

Hävdar att det står för pappans död

Lumdens förklaring till tatueringen är att den står för årtalet då hans pappa dog. Men det visar sig att pappan faktiskt lever, enligt Daily Mail.

– Jag är här eller hur? Jag är inte död än, säger pappan till Daily Mail.

Han berättar att han inte träffat sin son på flera år och inte hade någon aning om att han skaffat tatueringar i ansiktet och ska vara med på TV. Men han ville gärna klargöra att han inte var död.

Darren Lumsden ljög om att hans pappa gått bort. Bildkälla: Sky History

Mycket kritik på Twitter

Det var när trailern till "The Chop" sändes som tittare reagerade på några av Lumdens tatueringar. Förutom numret 88, som står för HH = Heil Hitler, la tittarna även märke till två ytterligare nummer.

Nummerna 23 och 16 syntes också intatuerade på snickarens huvud, vilket också kan kopplas till vit makt.

Nu riktar många stor kritik mot kanalen Sky History, enligt Daily Mail. En av dessa är författaren av boken "How To Argue With A Racist", Doktor Adam Rutherford.