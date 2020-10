För en vecka sedan fyllde realitystjärnan Kim Kardashian 40 år, vilket hon ville se till att fira ordentligt. Det är ingen hemlighet att familjen Kardashian är mångmiljonärer efter 14 år av den omtyckta serien "Keeping Up With The Kardashian", och det är inte heller något Kim sticker under stolen med.

Kim firar nämligen sin 40-årsdag med att bjuda med vänner och familj till en privat ö. Som en möjlighet att, som hon själv beskriver det, "låtsas som att allt var normalt".

"Vi dansade, cyklade, simmade när valar, paddlade kajak, tittade på film på stranden och så mycket mer", skriver den nyblivna 40-åringen på Instagram.

Kim poserar med syskonen Khloé, Rob, Kendall och Kourtney. Bildkälla: Instagram.

"Elak och okänslig"

Kims inlägg har inte mottagits positivt av följarna, som anser att hon beter sig "elakt och okänsligt", skriver NBC News.

Kim skriver i inlägget att resan gjorde henne ödmjuk och påmind om hur privilegierad hon är och att hon inser att en resa är utom räckhåll för de allra flesta just nu, mitt i en pandemi.

Detta är något följarna reagerar starkt på och ville påminna stjärnan om att människor har blivit hemlösa, blivit av med jobbet och förlorat nära och kära i sviterna av coronapandemin.

Kim Kardashian firade sin 40-årsdag på en privat ö med vänner och familj. Bildkälla: Instagram.

"Kul att du hade kul"

En av många som kritiserar Kardashian-stjärnans Instagraminlägg är 70-tals rockartisten Peter Frampton, 70.

"Är du så okänslig att du inte inser att detta inte är vad majoriteten av människor vill läsa under den värsta vågen av Covid hittills", skriver han på Twitter, rapporterar NBC News.

Några fler exempel på arga och besvikna Twitteranvändare:

Såhär skriver journalisten och författaren Kat Kinsman. Bildkälla: Twitter.