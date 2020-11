Det här gör Paradise Hotel-Jeppe idag

Jeppe Johansson klev in i Paradise Hotel 2013 och gjorde sig där känd i hela Sverige. Det hela slutade med att han vann och sedan kastade guldkulan i marken och gjorde Aina Lesse helt lottlös.

Jesper blev den första som kastade kulan i svenska Paradise Hotel. Bildkälla: Vifree

Men det var inte sista gången PH-tittarna skulle få ta del av Jeppe. 2017 steg han på nytt in i programmet under "Allstar-säsongen" men resan slutade tvärt då Jeppe kastades ut på grund av regelbrott.

Jesper klev in på nytt 2017. Bildkälla: Viafree

– Beslutet fattades efter att han vid upprepade tillfällen och trots varningar brutit mot flera regler både framför och bakom kameran, sa Susanne Nylén, Presschef Sent Group Sverige, till Nyheter24.

Jeppe själv blev förundrad över vad som hände och menar att produktionen aldrig gav honom någon ordentlig anledning till varför han fick lämna paradiset.

– Jag menar det finns folk där inne som använder ord jag aldrig skulle ta i min mun och som går på personangrepp på ett sätt jag inte skulle göra. Det är mer ett regelbrott om du frågar mig, sa han då till Expressen.

Jesper var även med i Ex on the beach 2016.

Det gör han idag

Idag arbetar Jesper som personlig tränare online där han hjälper klienter till en hälsosammare livsstil. Han är vegan och sysslar mycket med personlig utveckling, meditation, hälsa och kost.

Han skrev nyligen ut att han varit med i en så kallad "ayahuascaceremoni", vilket enligt Jesper förändrat honom som person. Under ledning av en präst så dricker man ett psykedeliskt te, som är narkotikaklassat i Sverige.

Jeppe säger att han idag tappat nästan allt sitt kroppsfett samt känner sig klarare i huvudet. Bildkälla: ptjeppe

Efteråt säger han att han börjat tänka med hjärtat istället för med sitt ego, han har tappat nästan allt sitt kroppsfett, sover bättre och känner sig "klarare i skallen".

Han befinner sig just nu i Marbella och föreläser om hälsa och kost på en PT-utbildning.