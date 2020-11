Katrin Zytomierska stäms på en halv miljon kronor: "Grovt misskött"

Det var tidigare i år som entreprenören Katrin Zytomierska, 42, köpte in sig i bikiniföretaget Love By Lola. Efter att Katrin gick in i Love By Lola togs de större storlekarna ur sortimentet, något som Bloggbevakning uppmärksammade här.



Det beslutet togs trots att företagets grundare Yessica Thor lovat att de större storlekarna skulle finnas kvar.

Gått till kronofogden

Nu stäms Katrin av Yessica Thor. Detta då hon inte betalat ut Yessicas sista lön, och enligt Yessica har Katrin inte heller betalat köpeskillingen för företaget på nästan en halv miljon kronor, skriver Bloggbevakning.

Yessica anklagar även Katrin för att grovt missköta Love By Lola, och den lön som Yessica ännu inte har fått har gått till Kronofogden. Katrin ska ha bestridit detta, skriver Bloggbevakning.

