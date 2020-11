Alexandra Nords besked – "Kommer inte göra mer TV i Sverige"

Tittar man mycket på realityprogram är Alexandra Nord ett välbekant namn.

Hon debuterade i "Bachelor" 2017 – och har därefter medverkat i både "Ex on the beach" och "Paradise Hotel".

Klar med svensk TV

I PH-säsongen som sänds just nu har Alexandra blivit en omtyckt deltagare – som tack vare sin tidigare medverkan har bra koll på det taktiska spelet.

Men efter den här säsongen är det slut på det roliga. I en intervju med Expressen får Alexandra frågan om man kommer få se henne något mer i rutan.

– Jag kommer inte göra mer TV i Sverige i varje fall, svarar hon då.

Trött på näthatet

Vidare i intervjun öppnar Alexandra upp sig om den stora mängden hat hon får motta som offentlig person.



Mycket av de elaka kommentarerna grundar sig i att hon valt att ha sex i TV – för det blir hon kallad både "hora" och "slampa". Nu är hon trött på att reaktionerna är starkare bara för att hon är tjej.

– För mig är till exempel feminism att tjejer och killar är lika mycket värda, och får göra exakt samma sak utan att den ena blir dömd och den andra inte blir dömd, säger hon.

Har hon fått nog av hatet – eller bara bestämt sig för att lägga tiden på något annat? Oavsett vad så är det här tråkiga nyheter för alla som gillat att följa Alexandra i TV-rutan.

