Alexandra Nord berättar om ovanliga skönhetsingreppet

Alexandra Nord är i år högaktuell med Celebrity Ex on the beach där hon skapat stora rubriker. Alexandra har mer eller mindre levt loppan inne i huset där hon fångat många av killarnas intresse och hamnat i otaliga bråk under olika tillfällen.

Alexandra har fått mycket TV-tid i årets Celebrity Ex on the beach. Bildkälla: Dplay

Trots att hon likt många andra deltagare bara kör sitt race inne i huset så har det i år skapats en slags hatstorm mot Alexandra.

På hennes sociala medier har hon nu gått ut och försvarat sig mot onda tungor och förklarat att hon kommer att polisanmäla allt hat.

– Många skriver att jag var en "skön och naturlig fotbollstjej" när jag var med i Bachelor och att jag nu opererat om mig och ligger i TV. Men jag mådde inte alls bra i Bachelor och kände mig inte alls som mig själv? Nu gör jag för övrigt ingenting som män inte gjort i alla tider, men då får man såklart skit för det då man är tjej, säger hon på sin Youtubekanal.

"Är öppen med det"

Att Alexandra gjort en rad ingrepp är någonting hon mött kritik för – men som hon är helt öppen med. På sin story var det en följare som frågade om hon hade fillers i käkar och haka. Men då berättade hon att hon gjort någonting helt annat.

Alexandra har nämligen gjort ett så kallas trådlyft vilket betyder att en behandlare går in med trådar under huden och gör ett lyft.

"Har gjort fillers förut men tyckte att jag såg för bred och fyrkantig ut. Däremot kan jag rekommendera trådlyft som inte är något medel du sprutar in i kroppen och inte heller en permanent operation", skriver hon.