Vem har dyrast förlovningsring i Hollywood?

Foto: Stella Pictures

Beyoncé & Jay-Z

"If you liked it then you should've put a ring on it", som Beyoncé brukar säga.



Maken Jay-Z lyssnade – och på fingret bär hon en ring värd 43 miljoner kronor.

J-Lo & J.Rod

Jennifer Lopez och fästmannen J.Rod förlovade sig 2019 efter tre år tillsammans.

En billig historia var det definitivt inte – enligt Insider kan den ha gått loss på hela 38 miljoner.

Läs mer: Jennifer Lopez säljer lyxvåningen för 218 miljoner kronor

Blake Lively & Ryan Reynolds

Ryan Reynolds hyllar sin fru Blake Lively i offentligheten så ofta han får chansen.

Kanske var även förlovningsringen ett sätt för Reynolds att visa henne sin uppskattning – för den pungade han nämligen ut 21 miljoner kronor.

Kim Kardashian West & Kanye West

Kim Kardashian West och Kanye West lever ett lyxigt liv utan att behöva oroa sig för sin ekonomiska framtid.

När det var dags för förlovning tog West minst sagt fram den stora plånboken. På sitt finger bär Kim en ring värd ungefär 38 miljoner kronor.

Läs mer: Kim Kardashian har planerat skilsmässan från Kanye West

Mariah Carey & James Packer

Den dyraste ringen i Hollywood har såklart Mariah Carey – divornas diva – burit.

Ringen fick hon av den dåvarande fästmannen, tillika miljardären, James Packer.

Paret var bara gifta i sju månader, vilket är extra tråkigt för Packer som fick pröjsa hela 86 miljoner kronor för ringen.