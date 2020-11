The Weeknd chockar fansen – här är sanningen bakom bandagen

Under söndagskvällen ägde den årliga galan "American Music Awards", AMA, rum i Los Angeles.

I och med den rådande coronapandemin hölls galan utan publik – men det var inte det mest uppseendeväckande under kvällen.

Nej, mest uppmärksamhet fick stjärnan The Weeknd, eller Abel Makkonen Tesfaye som han heter egentligen.

Han dök nämligen upp på galan med ansiktet helt inlindat i bandage.

Sanningen bakom bandagen

Vid första anblick är det lätt att tro att han genomgått någon slags plastikkirurgisk operation. Men så är inte fallet.

Istället var den såriga utklädnaden en del av personan som The Weeknd själv har kallat "The Character". Hela hans senaste album är skrivet från en "galen persons" synvinkel – och i den rollen har han synts offentligt vid flera tillfällen under 2020.

Vad kommer härnäst?

The Weeknd's "skador" har blivit grövre och grövre för varje framträdande han gjort som personan.

För drygt en vecka sedan stod det klart att han kommer uppträda på den ärofyllda periodpausen under "Super Bowl" 2021.

Hur kommer det sluta, kan man undra – om han redan är såhär bandagerad?

