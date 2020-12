Nyheter24 har tidigare skrivit om hur det egentligen kom sig att Donald Trump medverkade i "Ensam hemma 2". Det var inte helt frivilligt från produktionens sida – om vi säger så.

Men det finns flera hemligheter som hänt i kulisserna när våra mest älskade julfilmer spelats in.

Här är några exempel!

Foto: Stella Pictures

"The santa clause 2"

Tim Allen spelar jultomten i klassikerna "The Santa Clause" ett och två – vilket visade sig vara en rätt så ansvarskrävande roll.



Anledningen? Många av barnskådespelarna trodde fortfarande på jultomten, så han kunde aldrig "kliva ur" sin roll – inte ens när kamerorna var avstängda.

Foto: Youtube/20th Century fox

"Ensam hemma 2"

I "Ensam hemma 2" placerar huvudkaraktären Kevin en tarantella i skådespelaren Daniel Sterns ansikte. Den skulle egentligen varit konstgjord – och en sådan förbereddes till och med av produktionen.



Men regissören Chris Columbus ändrade sig, och anlitade istället den levande spindeln Barry för att utföra jobbet.

Foto: Stella Pictures

"How the Grinch stole christmas"

I den första upplagan av "How the Grinch stole christmas" spelar Jim Carrey huvudrollen.

Men visste du att både Eddie Murphy och Jack Nicholson egentligen var tilltänkta att spela den jultrötta figuren?

Elf

Under den sista inspelningsdagen av julfilmen "Elf", med Will Ferrell i huvudrollen, gick man ut på New Yorks gator och interagerade med stadsborna.

Det betyder med andra ord att flera av personerna som syns i scenen inte är filmstatister, utan helt vanliga förbipasserande.

Foto: Youtube/20th Century fox

"Ensam hemma"

I den första "Ensam hemma"-filmen går Kevin igenom sin storebrors privata ägodelar, och hittar en bild på en flicka – vars utseende inte direkt imponerade på huvudkaraktären.

Men visste du att bilden egentligen föreställer en i produktionsteamets son, iklädd peruk?

Anledningen var att man helt enkelt tyckte det kändes för oetiskt att låta en verklig flicka bli gjord till åtlöje på det sättet, enligt Buzzfeed.