Kim Kardashian, 40, och Kanye West, 43, planerar att skilja sig. Det rapporterar tidningen Page Six, efter att flera källor vittnar om att Kim anlitat den kända skilsmässoadvokaten Laura Wasser.

Ryktena kring en skilsmässa började när Kim syntes utan sin vigselring. Kanye ska även ha spenderat julen på sin ranch i Wyoming.

– Kim såg till att Kanye åkte dit så att de kan leva åtskilda liv och få saker i ordning för skilsmässan. Hon har fått nog, säger en källa till Page Six.

Kim Kardashian och Kanye West.

"Hon är bara trött på det"

Enligt källan är detta inte första gången paret har pratat om att gå skilda vägar. Men den här gången är det mycket mer allvarligt.

– Det försöker tysta ner det, men de är färdiga med varandra, säger en person i parets närhet till Page Six.

Enligt källan är anledningen bakom skilsmässan bland annat att Kim har "vuxit upp".

– Hon menar allvar med att ta sin examen och bli advokat, hon menar allvar med sin fängelsereformkampanj. Medan Kanye pratar om att ställa upp i presidentvalet och säger andra galna saker. Hon är bara trött på det, säger källan till Page Six.



Kanyes utspel tidigare i år

Nyheter24 har tidigare rapporterat om uppståndelsen kring Kanye då han publicerade chockerande tweets, kissade på en Grammy och ställde upp i presidentvalet i USA.

– Jag dödade nästan min dotter, sa han bland i sitt kampanjtal när han pratade om abortfrågan.



Kim gick i juli ut med att Kanye är bipolär och ibland hamnar i svåra maniska episoder.

Kanye trött på hela familjen

Samtidigt ska Kanye vara minst lika trött på familjen Kardashian. Han ska, enligt källan, tycka att tv-programmet "Keeping up with the Kardashians" är outhärdligt.

– Han är helt klar med hela familjen, han vill inte ha något med dem att göra, säger källan till Page Six.



Har anlitat advokaten tidigare

Skilsmässoadvokaten Laura Wasser är känd i Hollywood och har bland annat anlitats av Angelina Jolie, Britney Spears och Johnny Depp.

Hon har även anlitats av Kim tidigare, när stjärnan skiljde sig från basketspelaren Kris Humphries 2013.

Har fyra barn ihop

Kim och Kanye gifte sig 2014 och har fyra barn ihop. North, 7, Saint, 5, Chicago, 3, och Psalm, 19 månader.



