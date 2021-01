Den senaste veckan har skådespelaren Armie Hammer, 34, befunnit sig mitt i en kannibalskandal. Det hela började med att meddelanden läckte ut som Armie ska ha skickat till olika kvinnor.

I ett meddelande ska Armie ha skrivit att han är kannibal, det vill säga en människa som äter andra människor.

Några av de DM:s som Armie Hammer ska ha skickat lyder:

"Jag är 100% kannibal. Jag vill äta dig. Fuck. Det är läskigt att erkänna. Jag har aldrig erkänt det tidigare".

"Jag behöver dricka ditt blod. Varför är du så långt borta?"

"Jag har skurit ett hjärta ur ett levande djur och ätit det medans det ännu är varmt".

"Är så hård. Tänker på att hålla ditt hjärta i min hand och kontrollera det när det slår".

Äktheten i meddelandena ifrågasattes av Hammers trogna fans. Samtidigt gick Armie Hammers ex-flickvän Jessica Ciencin Henriquez ut och sa att hon trodde att meddelanden var äkta.



"Om du fortfarande ifrågasätter ifall Armie Hammers DM är äkta (det är dom) så kanske du borde börja ifrågasätta varför vi lever i en kultur där vi hellre tror på förövaren istället för på offren", skrev hon på Twitter uppgav Daily Mail.

"Som att dejta Hannibal Lecter"

Nu har ännu en av Armie Hammers ex-flickvänner trätt fram och berättat om sina upplevelser med "Call me by your name"-stjärnan.

Armies ex Courtney Vucekovich berättar nu exklusivt för Page Six att det var som "att dejta Hannibal Lecter".

När det var dags för dirty talk så brukade Armie fantisera om vilken av hennes kroppsdelar han skulle tillaga och mumsa på.



– Han sa att han ville bryta av mina revben, tillaga dom på grillen och äta. Fuck det var sjukt, berättar hon för Page Six.

Courtney hade mer att berätta. Hon avslöjar att Armie gillade känslan av "hud mellan tänderna".



– Han sa att han ville ta en tugga av mig. Om jag hade skurit mig på handen, så gillade han att suga och slicka på det. Det är så sjukt det blev, säger hon till Page Six.

Courtney menar även att hon blev utsatt för psykisk misshandel av stjärnan. I intervjun med Page Six hävdar Courtney att hon blev manipulerad och utsatt för gaslightning.

Hon berättar att han charmade henne totalt och groomade in henne i en relation, som sedan visade sig vara allt annat än trevlig.

– Den godhet du har kvar i dig suger han ut. Han konsumerade mig mentalt, psykiskt, känslomässigt, ekonomiskt, helt enkelt allt. Jag gav och gav tills det gjorde ont, berättar hon.

Skickade 100 sms om dagen

När de inte träffades så kunde han skicka 100 sms om dagen.

– Jag hade hela tiden en magkänsla att något inte var riktigt rätt. Han mår inte bra, säger Courtney till Page Six.

Armie Hammer själv menar att anklagelserna mot honom är "bullshit". Han har hoppat av den romantiska komedin "Shotgun Wedding" där han skulle spela mot Jennifer Lopez.

"På grund av de elaka online-attackerna mot mig så kan jag inte med gott samvete lämna mina barn i fyra månader för att spela in en film i Dominikanska Republiken. Lionsgate (filmbolaget, reds. anm) stöttar mig i detta och det är jag tacksam för", sa Hammer i ett uttalande, skriver NME.

