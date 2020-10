19 kändisar som har dödat andra människor

1. Sid Vicious

Sex Pistols-basisten Sid Vicious knivhögg sin flickvän Nancy Spungen till döds 1978. Sid erkände att han hade knivhuggit henne, men att hans mening inte hade varit att döda henne. Sid åtalades för mordet, men hann aldrig dömas – han dog av en drogöverdos när han släppts mot borgen.

Sid Vicious och Nancy Spungen i London 1978. Bildkälla: AP/TT Bild

2. C-Murder

Rapparen C-Murder, som är bror till rapparen Master P, sitter just nu fängslad på livstid. Han dömdes år 2002 efter att ha dödat sitt 16-åriga fan Steve Thomas på en nattklubb i Louisiana. C-Murder nekar fortfarande till att ha begått mordet.

År 2018 framkom nya uppgifter och vittnen kring mordet på Thomas, och Kim Kardashian är engagerad i fallet att få C-Murder frigiven då hon menar att han är oskyldigt dömd.

Omslaget till en skiva med C-Murder.

3. Felicia Pearson

När "The Wire"- skådespelerskan Felicia Pearson var 14 år så dömdes hon för dråp. Pearson hade under ett bråk skjutit den 15-åriga flickan Okia Toomer till döds. Pearson dömdes till åtta år fängelse, men släpptes efter sex och ett halvt år.

Felicia Pearson satt många år i fängelse. Bildkälla: Stella Pictures.

4. Johnny Lewis

År 2012 så bröt sig "Sons of Anarchy"-stjärnan Johnny Lewis in i den 81-åriga kvinnan Catherine Davis hem.

Han länsade hennes hem, och dödade både kvinnan och hennes katt. Vittnen såg Lewis hoppa över ett stängsel, attackera en granne och sedan återvända till Catherines hem. Därefter hoppade eller föll Lewis ner från taket och dog.

Johnny Lewis dödade en äldre dam och hennes katt. Bildkälla: AP Photo/Carlo Allegri, file/TT Bild

5. Brandy

I december år 2006 så var sångerskan Brandy delaktig i en bilolycka i Los Angeles. Enligt polisen så körde Brandy i 65 kilometer i timmen, och märkte inte att trafiken framför henne hade saktat ner.

Brandy körde in i bilen framför henne, som kördes av den 38-åriga tvåbarnsmamman Awatef Aboudihaj. Aboudihaj kördes till sjukhus men överlevde inte sina skador. Brandy dömdes inte utan tragedin avfärdades som en olycka.

Brandy. Bildkälla: AP Photo/Chris Pizzello/TT Bild

6. Amy Locane

År 2010 körde "Melrose Place"-skådisen Amy Locane rattfull och tre gånger snabbare än tillåtet och krockade med en annan bil. Krocken dödade den 60-åriga kvinnan Helene Seeman och hennes make Fred skadades allvarligt. Locane dömdes till tre år i fängelse.

Amy Locane dömdes till fängelse. Bildkälla: AP Photo/The Courier-News, Ed Pagliarini/TT Bild

7. Vince Neil

Året var 1984 och Mötley Crue-stjärnan Vince Neil och Hanoi Rocks-trummisen Nicholas ‘Razzle’ Dingley hade en helkväll i Hollywood med mängder alkohol. Efter flera timmars festande beslöt sig duon för att åka till en spritbutik.

De hoppade in i en sportbil och körde längs en blåsig gata i Hollywood. Plötsligt tappade Neil kontroll över bilen och krockade med en mötande bil. De två människorna i den mötande bilen skadades allvarligt och drabbades även av hjärnskador. Razzle dödförklarades på sjukhuset.

Neil arresterades och åtalades för dråp och rattfylleri då hans promillehalt var dubbelt så hög än det som då var tillåtet i Kalifornien. Neil dömdes till 30 dagar i fängelse, men han avtjänades bara 15 dagar. Han dömdes även till fem års villkorligt, och betalade miljonskadestånd till offrens familjer.

Vince Neil på scen med Mötley Crue på Madison Square Garden i New York 1985. Bildkälla: AP Photo/Corey Struller

8. Rebecca Gayheart

Det var den 14 juni år 2001 som teveskådisen Rebecca Gayheart körde runt i en lånad Jeep Grand Cherokee i Los Angeles, när hon körde över och dödade den 9-åriga pojken Jorge Cruz Jr som var på väg hem från skolan.

I november samma år dömdes hon till böter, 750 timmars samhällstjänst och tre års villkorligt. Hon blev även av med sitt körkort under ett års tid.

Rebecca Gayheart dödade en 9-årig pojke. Bildkälla: AP Photo/Danny Moloshok/TT Bild

9. Michael Jace

"The Shield"-skådespelaren Michael Jace greps i maj 2014 efter att ha skjutit ihjäl sin hustru April Jace. Parets två barn var även närvarande när Michael sköt April. Michael dömdes till 40 års fängelse.

Michael Jace dömdes till 40 års fängelse. Bildkälla: Frederick M. Brown/TT Bild

10. Phil Spector

Producenten Phil Spector ligger bakom klassiker som The Ronettes "Be my baby", Righteous Brothers "Unchained melody" och Ike och Tina Turners "River deep, mountain high". År 2003 mördade han skådespelerskan Lana Clarkson. Spector dömdes år 2009 till ett fängelsestraff på 19 år.

Det vapen som Phil Spector använde för att döda Lana Clarkson. Bildkälla: AP Photo/Robyn Beck/TT Bild

11. Varg Vikernes

Det var i augusti 1993 som den norska black metal-sångaren Varg Vikernes mördade sin bandkollega, Mayhem-gitarristen Øystein Aarseth alias Euronymous. Vikernes dömdes till 21 års fängelse, inte bara för mordet utan även för tre mordbränder.

År 2009 frigavs Vikernes. Men år 2013 greps Vikernes i Frankrike, misstänkt för att ha förberett en massaker.

Varg Vikernes mördade sin bandkollega. Bildkälla: Johnny Syversen/NTB/TT Bild

12. Caitlyn Jenner

Det var i februari 2015 som Kylie och Kendall Jenners förälder Caytlin Jenner, 70, var inblandad i en bilolycka som resulterade i att en kvinna avled. Caitlyn åtalades inte för dråp utan nådde en förlikning med de anhöriga till den kvinna som avled.

Caitlyn Jenner. Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild

13. Aaron Hernandez

NFL-stjärnan Aaron Hernandez hade precis skrivit på en nytt kontrakt till ett värde av 400 miljoner kronor. Men hans karriär fick ett abrupt slut efter att han i juni 2013 mördade sin vän Odin Lloyd. Den 15 april 2015 dömdes Hernandez till livstids fängelse. Den 19 april 2017 tog Hernandez livet av sig i fängelset.

Aaron Hernandez. Bildkälla: AP Photo/Stephan Savoia/TT Bild

14. Don King

Don King har dödat två män. Den första mannen han dödade var i självförsvar. Den andra mannen han dödade var absolut inte självförsvar. År 1966 sparkade han ihjäl en anställd som var skyldig honom fem tusen kronor. King dömdes till tre års fängelse men benådades sedan av guvernören.

Don King har dödat två män. Bildkälla: AP Photo/Wilfredo Lee/TT Bild

15. Keith Moon

Det var den 4 januari 1970 som The Whos trummis Keith Moon hade druckit på en pub i England. Flera av krogens gäster började attackera Keiths bil – en Bentley. När Keith skulle skynda sig från platsen i bilen så körde han av misstag på sin vän och livvakt Neil Boland. Det hela avskrevs som en olycka.

Keith Moon. Bildkälla: AP/TT Bild

16. Lane Garrison

Det var i december 2006 som "Prison Break"-stjärnan Lane Garrison körde bil påverkad av alkohol och droger. Han krockade i ett träd och hans 17-åriga medpassagerare Vahagn Setian dödades i olyckan.

Lanes promillehalt var 20,5 gånger högre än vad som är tillåtet i Kalifornien. Lane dömdes till drygt 3 års fängelse men släpptes efter halva tiden.

Lane Garrison. Bildkälla: AP Photo/California Department of Corrections/TT Bild

17. Matthew Broderick

När skådespelaren Matthew Broderick var på semester i Irland 1987 så råkade han köra på fel sida av vägen. Han krockade med en bil och både föraren och medpassageraren – en mamma och hennes dotter – dog av sina skador.

Matthew Broderick med sin hustru Sarah Jessica Parker. Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild

18. Michael Brea

År 2010 så halshögg skådespelaren Michael Brea sin mamma med ett samurajsvärd. Detta samtidigt som han skrek bibelverser. Efter mordet stod det klart att Brea led av schizofreni. Han dömdes till rättspsykiatrisk vård.

Michael Brea halshögg sin mamma med ett samurajsvärd.

19. Oliver Stone

Under Vietnamkriget så bad Oliver Stone om att få delta i strid – vilket han fick. Under sin tid i armén dödade han ett flertal från motståndarsidan med en granat. Han deltog också i över 25 stycken attacker med helikopter. Han mottog flera medaljer för sin tid i Vietnam, bland annat en bronsstjärna och en "Purple Heart".

Oliver Stone. Bildkälla: Berit Roald/NTB/TT Bild

Tidigare harskrivit om de svenska kändisar som har åtalats eller dömts för brott. Läs mer om det här.