Patrik är Carolina Klüfts stora kärlek – så träffades dom

Vår svenska stolthet Carolina Klüft, 38, är just nu aktuell i Superstars där hon avsnitt efter avsnitt gör fullkomlig succé i tävlingarna.

Det är i veckans avsnitt som det blivit den svenska fridrottsstjärnans tur att ha middag där hon blickar tillbaka på sin storslagna karriär.

Carolina Klüft är en av årets största namn i Superstars. Bildkälla: Discovery+

– Det hela började med att en lärare upptäckte att jag var väldigt duktig på idrott. Och när jag fick prova lite mer så fick jag mersmak. Jag visste inte då att det skulle komma att bli en så stor del av mitt liv, berättar Carolina.

Under middagen så nämner Carolina både med och motgångar – och hon kommer då in på en person som stått vid hennes sida under båda – nämligen maken Patrik.

Patrik Klüft, 43, (fd Kristiansson) är gammal professionell stavhoppare. Han hoppade som bäst 5.85 och tog ett meriterande VM-brons 2003. Efter karriären så har Patrik Klüft jobbat som hockeytränare för klubbar som AIK, Djurgården och Vita Hästen.



Carolina och Patrik 2008. Bildkälla: David J. Phillip/TT

Carolina och Patrik träffades via idrotten och gifte sig den 29 september 2007 i Skottland. Paret har idag tre döttrar som är födda 2014, 2017 och 2019.

Idag arbetar Carolina bland annat som programledare på SVT och föreläsare.