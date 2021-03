Därför hade Joanna över 28 000 följare på Instagram innan Robinson

Joanna Swica, 32, kommer in i dagens avsnitt av Robinson. Programledaren Anders Öfvergård, 53, bjuder in till auktion och Joanna och tre andra deltagare ska delas mellan lag Syd och Nord. De nya deltagarna, som först står i en hage gjort av plankor, släpps sedan ut för att svara på frågor innan de får bytas mot personliga tillhörigheter.

När auktionen drar igång blir Joanna bytt mot en rakhyvel från ett bud av lag Syd. Laget ser det som en vinst att de får Joanna som ny deltagare och även hon är nöjd med att hon fick hamna i lag Syd.

Joannas ord om entrén

Joanna Swica gör entré i dagens Robinson avsnitt. Bildkälla: Linus Nilsson/TV4

– Jag gillar ju att komma in med en bra entré, det är lite roligare, säger Johanna.

Dock erkänner hon att det var lite nervöst när hon fick höra hur deltagarna skulle bli invalda i lagen. Hon fortsätter:

– Att man skulle berätta om sig själv och sen bli invald kändes som skolidrotten igen. Jag var ju aldrig vald först då och mycket riktigt blev jag inte det här heller!

Hon förklarar att hon inte valde att spela någon roll för deltagarna. Hon ville istället gå in i Robinson som hon är.

– Jag pratade med pondus och utstrålar att jag är stark och tydlig men ändå är här för att tävla. Jag måste ju vara mig själv!

Instagram-succén innan programmet

Joanna delar med sig av träning på Instagram. Bildkälla: joannaswica/instagram

Joanna hade redan över 28 000 följare på Instagram innan hon klev in i Robinson. Hon startade Instagram-kontot när appen lanserades men började arbeta med sociala medier professionellt för 3-4 år sedan och har sedan dess livnärt sig på det. Nyheter24 frågar Joanna varför hon tror att hon har så mycket följare:

– You see what you get. Väldigt transparent - högt och lågt. Jag delar med mig av träning och det goda livet. Det är svårt att sätta etikett på mig som jag tror tilltalar många. Jag är ärlig och delar med mig av det jag gått igenom på ett och annat sätt, säger hon.

Joanna berättar att hon kommer dela med sig av Robinson på hennes Instagram samt i podden hon driver tillsammans med Maya Parnevik, 20.

– Jag kommer dela mig mig av Robinson på både Instagram och podden. Lite vad som hände egentligen, säger Joanna.

Robinsonavsnittet sänds ikväll kl. 19.30 på TV4 och TV4 Play.