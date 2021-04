Julia Markham avslöjar höga summan: "Så mycket tjänar jag på OnlyFans"

OnlyFans har funnits i fyra år, och i början var det mest glada amatörer som sålde avklädda bilder för att tjäna sig en hacka. Men sedan Beyoncé gav en shoutout till OnlyFans i Megan Thee Stallions "Savage" remix så ökade populariteten enormt.

Flera kändisar har nu anslutit sig till sajten och fenomenet har spridits som en löpeld i Sverige. Det handlar om både vanligt folk och kändisar som skaffar det, och extra vanligt har det blivit bland dokusåpadeltagare. En av de som hoppat på tåget är Ex on the beach-profilen Julia Markham, 25.

Julia Markham försörjer sig bland annat på sin OnlyFans-sida. Bildkälla: juliamarkhams/Instagram

På Julias Instagram har hon öppet diskuterat sin OnlyFans-sida och att det huvudsakligen är på det hon försörjer sig på idag.

– Jag säger inte att jag är en förebild och jag har ofta påpekat att jag inte tycker att ni ska skaffa OnlyFans. Men jag har det och trivs bra med det, sa hon tidigare på sin story.

Julia har berättat att hon har allt ifrån lättklädda bilder till en video tillsammans med en penis på sin sida.

Hon befinner sig i skrivande stund i Florida tillsammans med ex-pojkvännen Robin Johansson som hjälper henne att fota bilder till sidan. Julia säger att hon och Robin har en "väldigt konstigt och speciell relation".

Så mycket tjänar hon på sidan

Så, hur mycket har då Julia tjänat in på sin sida?



Under veckan så berättade hon under en frågestund att hon håvat in ganska ordentligt.

Julia har tjänat nästan en miljon på sin sida. Bildkälla: juliamarkhams/Instagram

Nämligen uppemot en miljon kronor.