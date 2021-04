Sanna Guidettis kritik mot Paradise Hotel: "Ni skyddar dem"

Det var under förra veckan som deltagaren Niclas Hansen klev in i Paradise Hotel för andra året i rad. Niclas som var med förra året hamnade då i blåsväder efter att enligt deltagare Josie Capllonch ska ha utsatt henne för en obehaglig situation inne på hotellet.

Efter händelsen valde han att vara nykter resten av sin tid där inne.

Men trots förra årets incident valde produktionen att skicka in honom på nytt i år.

Enligt Susanne Nylén, presschef för NENT Group så trodde dom i produktionen att allt var löst mellan deltagarna.

Hur kommer det sig att ni valde att ha med Niclas igen efter det som hände mellan honom och Josie?

– Denna säsong var redan färdiginspelad när Josie tog upp detta i december. Incidenten hon i efterhand hänvisade till ansågs vara hanterad och utagerad av alla parter på plats. När höstens säsong sändes uppfattades det inte som att det fanns något agg mellan dem och Josie bjöd även in Niclas till sin Youtube-kanal.

Hon förklarar vidare att de har full respekt för att reaktioner kring en sådan händelse kan ändras i efterhand:

– I höstas spelades två säsonger in efter varandra och där och då ansåg inte produktionen att det fanns någon anledning att inte fråga honom om att medverka igen.

Sanna Guidetti: "Ni skyddar dem"

Någon som nu gått ut och riktat stark kritik mot produktionen är ingen mindre än Sanna Guidetti.

"Vad bra att Ex och PH fortsätter att ta in människor som tidigare betett sig dåligt mot kvinnor i TV men att produktionen även skyddar dem och klipper bort saker de gjort under inspelning. Så bra för ungdomar att se att det är så här man borde bete sig", skriver hon på sin Instagram.

Journalisten Frida Söderlund är en av de som också reagerat starkt. I en intervju med Nyheter24 förklarade hon varför det är problematiskt att visa sånt här typ av beteende i tv. Hon tycker att reality-världen borde ta mer ansvar för innehållet de sänder ut.

– Det är programmets ansvar att se till att det här inte är något som anses ha underhållningsvärde, för det är det inte.

