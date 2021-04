Paret Jesper Parnevik, 56, och Mia Parnevik, 53, har varit gifta i 27 års tid. Tillsammans har de barnen Peg Parnevik, 25, Penny Parnevik, 24, Philippa Parnevik, 21, och Phoenix Parnevik, 20. Samtliga medlemmar i familjen har gjort karriär – inte främst genom deras gemensamma medverkande i de fyra säsongerna av egna tv-serien Parneviks.



Det var i serien som familjens hus även blev känt då många tittare blev imponerade av den enorma boytan och lyxiga läget vid Indian river i Jupiter, Florida. Nu har det dock blivit dags för familjen att vända blad. Huset är sålt och familjen är i Florida för att ta farväl!

– Sista gången i huset ever ever ever, säger Penny i podden Pillowtalk.

Familjens farväl

På Instagram lägger familjen flitigt upp bilder från deras sista vistelse i huset.



Peg njuter av Floridas soliga väder på husets baksida.

Penny lägger up bilder vid poolen.

Mångmiljonförlust på huset

Philippa delar med sig av klipp från minnen av huset som de kallar 'Casa Mia'.

Huset såldes för 7 971 300 dollar vilket motsvarar en hissnande summa på cirka 67 000 000 kronor. När Parneviks köpte huset för ungefär 20 år sedan betalade de en betydligt lägre summa vilket är en vinst i sig.

Enligt uppgifter har familjen dock gjort en mångmiljonförlust då huset för några år sedan var värderat till 100 000 000 kronor. Om Jesper och Mia hade velat tjäna mycket pengar borde de sålt huset så tidigt som 2009. Runt den tiden var huset nämligen värt 120 000 000 kronor, enligt Hänt.