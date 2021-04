Amir Aktouti, 30.



Den färgstarka Amir har idag omkring 150 000 följare på Youtube och har minst sagt varit med ett tag. Han hyllas av sina följare för att vara frispråkig och säga vad han tycker. Han har även genomgått en hälsoresa som hans följare fått följa med på.

Men det alla inte minns är att Amir är känd från att ha haft ”Gaybloggen” som han ett bra tag livnärde sig helt på.

I sin blogg diskuterade han ämnen som homosexualitet, kändisskvaller, smink för killar och vardagsbetraktelser ur sitt liv som "hemmafru" som han kallade sig i en intervju med Nyheter24 tidigare. Men ändå en "hemmafru" som trots allt lyckas försörja sig helt på sin blogg. Han är också frisör och har jobbat på salongen Nikita Hair.

Josefine Caarle, 25.

Josefine är idag en etablerad Youtubeprofil var trogna följarskara som hon kallar ”sina moshishar” får följa med i hennes liv som student och influenser. Hon umgås med bland andra Bianca Ingrosso och är en flitig gäst på Stockholms hippaste event.

Men minns du att Josefin faktiskt vann Paradise Hotel 2015 tillsammans med Robin ”Mos” Andersson?

Dokusåpa-livet är ingenting hon ångrar men heller ingenting hon vill återvända till – trots att hon flertalet gånger fått förfrågan.

Ben Mitkus, 26.

Ben är en av de Youtubers man faktiskt kan kalla för gammal i gejmet. Men trots att många tror att han är en renodlad Youtubare så är sanningen den att även Ben gjorde sig känd genom ett tv-program - nämligen Ung och bortskämd som han var med i 2016.

Idag har han över 529 000 prenumeranter på sin Youtubekanal där han konstant hittar på nya upptåg. Han sysslar även med musik och är tillsammans med Ex on the beach-deltagaren Diana Baban.

Antonija Mandir, 25.

Antonija Mandir kan vi ju utan tvekan säga är en av de dokusåpadeltagare som lyckats absolut bästa med sin Youtubekarriär. Mandir har över 352 000 prenumeranter på kanalen och är idag aktiv i tre stycken bolag, bland annat Mandir Media AB som redan 2019 omsatte flera miljoner.

Antonija var tidigare tillsammans med Jack Stengel Dahl som hon träffade i Ex on the beach 2017. Men idag är hon tillsammans med Oliver Hunt som vi sett i Temptation Island.

Ida Warg, 34.

Ida Warg. Bildkälla: Stella Pictures/Privat

Influensern och entreprenören Ida Warg, 34, har länge hängt med i svängarna på sociala medier. Hon har många strängar på sin lyra och driver bland annat sin Youtubekanal med omkring 230 000 prenumeranter. Ida har även gjort succé med sitt eget märke Ida Warg Beauty som bland annat säljer en populär brun utan sol-serie, hårdvård och andra skönhetsprodukter.

Men, Ida kommer även hon från tv. Hon var nämligen med i Floor Filler 2006 där hon dansade med ingen mindre än Sina "Sean Banan" Samadi.



Hon är idag gift med Alexander Pärleros och tillsammans har de sonen Elvis.