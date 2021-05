Björn Ulvaeus bekräftar: ABBA släpper ny musik i år

När bandet ABBA splittrades 1982 gick många människors hjärtan itu. De har släppt låtar som hyllats över hela världen och är idag ett av de mest berömda popgrupperna genom tiderna. Låtar som Dancing Queen, Mamma Mia och Waterloo spelas än idag flitigt på fester.

Nu har den tidigare bandmedlemmen Björn Ulvaeus, 76, positiva besked till alla ABBA-fans där ute. Bandet har nämligen återförenats och jobbar för närvarande på helt nya låtar. Det avslöjar låtskrivaren för tidningen The Herald Sun.

Ulvaeus berättar även att han, Benny Andersson, Agnetha Faltskog och Anni-Frid Lyngstad än idag är mycket, mycket goda vänner.

– Det är svårt att förklara, men det finns ett så otroligt starkt band mellan oss, säger han till tidningen.

Bildkälla: Olle Lindeborg/Lehtikuva/TT.

Fem nya ABBA-låtar i år

Det var redan 2018 som de forna bandmedlemmarna avslöjade att de planerade att släppa ny musik ihop, efter hela 35 år. Men nu kan Björn Ulvaeus alltså avslöja att de kommer släppa hela fem nya låtar i år.

– Det kommer definitivt ny musik i år, det är inte längre en fråga om att det kanske kommer hända – det kommer att hända, säger Ulvaeus till The Herald Sun.

Anledningen till att ABBA har behövt flytta fram släppen av de nya låtarna I Still Have Faith In You och Don't Shut Me Down, samt den planerade hologram-turnén är på grund av coronapandemin.

Bildkälla: Ron Frehm/TT.

En av världens största grupper genom tiderna

ABBA slog igenom i början av 70-talet när de vann Eurovision Song Contest med låten "Waterloo". Sedan dess har deras låtar toppat listor världen över i flera år och idag är de en av världens mest berömda popgrupper genom tiderna.

Efter skilsmässor inom bandet valde de i början av 80-talet att splittras. Men sedan dess har det gjorts musikaler av bandets musik och två Mamma Mia-filmer har gjort succé världen över. 2013 öppnade även ABBA-muséet på Djurgården i Stockholm.