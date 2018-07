Björn Ulvaeus avslöjar Abbas två nya låtar - första sedan 1981

Sveriges största popgrupp genom tiderna är enligt många Abba. Med låtar som Mamma Mia, S.O.S och Waterloo har de fängslat sina fans sedan starten 1972. Men senast bandet gav ut musik var 1981 när albumet The Visitors släpptes i butik.

Men gruppen som består av de fyra medlemmarna Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Benny Andersson samt Anni-Frid Lyngstad återförenades 2018. Och nu ska bandet snart släppa musik igen.

Det var inför premiären av den nya musikalen Mamma Mia! Here We Go Again, som är en uppföljning av succén, Mamma Mia! som Björn Ulvaeus avslöjade planerna.

— En av låtarna är en poplåt, bra att dansa till. Den andra är lite mer tidlös, väldigt reflekterande. Den är nordisk, ledsam fast samtidigt glad. Men det är allt som jag vill berätta, skriver Yahoo Movies.

Ulvaeus har tidigare under en presskonferens i London kommenterat känslan att få producera låtar med Abba igen.

— Jag och Benny Andersson skrev två nya låtar och sen gick vi in i studion med Agnetha Fältskog och Anni-Frid Lyngstad och det var en fantastisk upplevelse, skriver Udiscovermusic.

Björn Ulvaeus och Benny Andersson under premiären av Mamma Mia! Here We Go Again. Bildkälla: TT/Joel C Ryan

Kan släppa en tredje låt

Benny Andersson hintade även han om de nya låtarna och öppnade även upp för en tredje låt. Men han var samtidigt tydlig med att poängterade att ett helt nytt album förmodligen inte skulle bli av.

— Om vi gör en tredje låt så kommer den inte komma förrän vi är ute på vägarna igen. Att göra ett album är som att göra Mamma Mia tre, vad är det för mening om det inte finns en bra orsak, bra manus och bra ställe att spela in? Men det är en väldigt härlig erfarenhet så det är en anledning till att göra ett eventuellt album, skriver Yahoo Movies.

Det återstår att se när musiken väl släpps men vi alla väntar med spänning på att äntligen få höra nytt material från supergruppen.