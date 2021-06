22 år och supermodell – så ser Paul Walkers dotter ut idag

Det var den 30 november 2013 som Fast and the furious-stjärnan Paul Walker och hans vän, racerföraren Roger Rodas hastigt avled efter att ha kraschat i Walkers Porsche Carrera GT.

Dödsorsaken var yttre våld och brännskador.

Polisrapporten sa då att olyckan berodde på hög hastighet, drygt 150 km/h på en sträcka där hastighetsbegränsning på 72 km/h råder, och alltså inte på mekaniska fel på bilen.

Två av däcken ska dessutom ha varit nio år gamla. Porsche rekommenderar däckbyte minst var fjärde år.

När kraschen inträffade var Walker i full gång med att spela in "Furious 7" vilket gjorde att hans bror Cody Walker fick hoppa in som stand in under slutscenerna.

Hela världen hamnade i chock och på sociala medier kunde man läsa hur människor, familj, vänner och fans sörjde.

Det gör Meadow Walker idag

Efter Walkers död så betämde sig hans dotter Meadow Walker för att starta en stiftelse i pappans ära. Stiftelsen hjälper till att skydda haven och havslivet då det var ett av Pauls stora intressen.



De senaste åren har Meadow legat ganska lågt men titt som tätt så uppdaterar hon sin Instagram där hon följs av 2,6 miljoner människor.

Med jämna mellanrum publicerar hon också bilder tillsammans på sig och pappa Paul.

Hon är idag 22 år gammal och arbetar som framgångsrik supermodell.