Foto: Evan Agostini/TT

Sarah Jessica Parker

Under inspelningarna av Sex and the city var Sarah Jessica Parker den enda av huvudrollsinnehavarna som skrivit på ett "no nudity"-kontrakt. Ett sådant har hon haft sedan sin karriärs början.

"Det är ingen värderingsfråga, och jag dömer ingen annan. Jag tycker det är jättebra när kvinnor känner sig bekväma med det, och det är deras val", har hon sagt i en intervju med Hollywood Reporter.

Foto: Stella Pictures

Anna Kendrick

"Men vänta, var inte hon naken i "Mike and Dave need wedding dates"?", tänker kanske du nu.

Och jo det skulle man kunna säga, men det var inte Anna Kendrick, det var en "body-double". Hon själv har inga planer på att vara naken framför kameran, men har respekt för de som resonerar annorlunda.

Foto: Stella Pictures

Jessica Alba

"Jag vill inte att mina mor- och farföräldrar ska se mina bröst", har Jessica Alba sagt i en intervju med Glamour.

Hon har spelat välkända huvudroller i bland annat "The Beach" och "Fantastic four", men anser inte att en nakenscen hade förbättrat någon av de filmerna något.

Foto: Stella Pictures

Ashley Benson

Skådespelerskan Ashley Benson är känd från dramaserien "Pretty Little Liars" och partyfilmen "Spring breakers" – men i bägge fallen har hon avstått från att spela in scener utan kläder.

"Tjejer ser så mycket bättre ut i underkläder eller en t-shirt, där resten lämnas åt fantasin", har hon sagt i en intervju med Cosmopolitan.

Om någon mot förmodan skulle kräva av Ashley att filma helt avklädd hade hon sagt "ni kan göra det utan mig" och gått därifrån, uppger hon.

Foto: Stella Pictures

Megan Fox

Att Megan Fox avstår från nakenscener beror till stor del på att scenerna lever vidare längre än själva filmen.

"De finns kvar för alltid, så nu med internet och allt, så kan jag bara inte", säger hon enligt PopCrush och fortsätter:



"Det enda jag har kvar är på riktigt mina privata delar och jag vill inte dela dem med omvärlden. Jag vill ha dem privata, det är därför de heter så."