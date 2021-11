Här är allt du vill veta om låtskrivaren Andreas Mattson

I årets upplaga av "Så mycket bättre" får tittarna bekanta sig med bland andra Thomas Stenström, Siw Malmqvist, Melissa Horn, Daniel Adams Ray, Peter Jöback och Maxida Märak.

Vi har kommit halvvägs av säsongen och i kvällens avsnitt överraskas Peter Jöback och Maxida Märak av ingen mindre än Andreas Mattson.

Nyheter24 listar allt du behöver veta om honom.



Vem är Andreas Mattson?

Andreas Mattson är född och uppväxt i Piteå och i år fyllde han 54 år.



Popsicle. Bildkälla: Patrick Sörquist/TT

Vad jobbar Andreas Mattson med?

Han har gjort sitt namn känt efter sin medverkan i indiebandet Popsicle under 1990-talet. Han var även en del av bandet Sweet Chariots och 2003 skapade han bandet Vanessa & The O's, som gjorde internationell karriär.

Han har på egen hand arbetat som musiker, låtskrivare och kompositör och har släppt tre soloalbum. Det första albumet, "The Lawlessness of the Ruling Classes", släppte han 2006.

Vilka hitlåtar har Andreas Mattson skrivit?

Ringer det fortfarande inga klockor? Då kan vi trösta med att Andreas Mattson har skrivit många hitlåtar åt bland andra Carola, Sofia Karlsson, Bo Kaspers Orkester, Peter Jöback och Lisa Nilsson.

Han har dessutom skrivit soundtracket till TV-serien "Våra vänners liv" som gick på SVT 2010 och Jonas Gardells hyllade serie "Torka aldrig tårar utan handskar" 2012.

Vem är Andreas Mattson tillsammans med?

Andreas är sambo med programledaren Anna Charlotta Gunnarsson.