Will Smiths våldsamma förflutna – ville döda sin egen pappa

Under söndagens Oscarsgala skakades både publiken och tittarna i tv-sofforna när Will Smith, efter ett skämt från prisutdelaren Chris Rock, gick upp på scen och gav honom en ordentlig örfil.

Skämtet innehöll en referens om att Smiths fru Jada Pinkett Smith, sjuk i alopecia som orsakar håravfall, skulle platsa i en uppföljare till filmen "GI Jane". I actionfilmen från 1997 spelar nämligen Demi Moore en ung, kvinnlig officer med rakat huvud.

Foto: Stella Pictures

Will Smith: "Ta inte hennes namn i din jävla mun!"

Örfilen såg först ut att vara koreograferad, men när Will Smith gått tillbaka till sin plats fortsatte avhyvlingarna mot Chris Rock.

– Ta inte min frus namn i din jävla mun! Ta inte hennes namn i din jävla mun! Sa Smith upprört.

När Will Smith senare under kvällen belönades med sitt livs första Oscarsstatyett höll han ett tårögt tal.

– Jag liknar verkligen den galna pappan. Men kärlek får dig att göra galna saker, sa Smith i tacktalet.

"Jag såg henne spotta blod"

Exakt vad han syftade på i tacktalet är svårt att veta, men så sent som i november förra året släppte Will Smith självbiografin "Will". Där berättar han om sin uppväxt, starkt präglad av hans våldsamma och alkoholiserade pappa.



Ett minne han minns extra tydligt är när han var nio år gammal och såg sin pappa slå hans mamma i huvudet så hårt att hon kollapsade.

"Jag såg henne spotta blod. Det ögonblicket i sovrummet har definierat mig, antagligen mer än något annat i mitt liv", skriver Will Smith i boken.

Foto: Chris Pizzello/TT

Will Smith lovade sig själv att döda pappan

Will Smiths pappa avled 2016 – och under hans sista år i livet fanns sonen där för att ta hand om honom, hans våldsamma historik till trots.

Men vid ett tillfälle erkänner han i självbiografin att han var nära på att vilja döda honom. Han hade nämligen alltid lovat sig själv att ge sin mamma upprättelse.

"När jag var stor nog, när jag var stark nog, när jag inte längre var en fegis, skulle jag dräpa honom", skriver Will Smith i boken.

Och så en dag fann han sig plötsligt på toppen av ett par trappor, körandes på sin rullstolsburne pappa, och insåg att han väldigt enkelt skulle kunna slå slag i saken.

"Jag hade kunnat knuffat ner honom och lätt kommit undan med det", skriver Will Smith i självbiografin, enligt CNN.

I sista sekund tog han sitt förnuft till fånga, skakade på huvudet och ledde sin sjuke pappa till badrummet istället.