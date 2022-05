Följarna rasar på Megan Fox – efter osmakliga smset: "För att ha sex"

Skådespelaren Megan Fox och stjärnan Machine Gun Kelly var ett av Hollywoods mest omtalade par under 2021.

Paret träffades när de spelade in filmen "Midnight in the Switchgrass" under våren 2020. I maj samma år tog det officiellt slut mellan Megan Fox och exmaken Brian Austin Green, och bara några veckor senare fångades det nya kärleksparet på bild tillsammans.

Foto: Stella Pictures

Den 11 januari 2020 förlovade de sig – och av allt att döma verkar kärleken mellan Megan och Machine Gun Kelly, vars riktiga namn är Colson Baker, vara starkare än någonsin.



Megan Fox sms till stylisten väcker känslor

Men nu räcker det med de explicita detaljerna, menar Megan Fox följare på Instagram. I dagarna delade hon nämligen med sig av ett sms till sin stylisten som fått många att höja på ögonbrynen.

Dialogen kretsar kring en ljusblå byxdress som hon ska ha burit på Billboard Music Awards. En byxdress som Fox och Baker bestämde sig för att klippa sönder när det vankades en intim stund.

"Var den här blåa outfiten dyr, för vi klippte nyss ett hål i skrevet så vi kunde ha sex", skrev Megan Fox i smset till sin stylist.

"Jag hatar dig", svarade stylisten, följt av:

"Jag fixar det"

Foto: Instagram/meganfox

Foto: Instagram/meganfox

Så reagerar följarna

I kommentarsfältet reagerar en hel del följare på Megans osmakliga sms. Många anser att parets upprepade anspelningar på sex börjar bli tröttsamma – andra anser det vara förnedrande att stylisten ska behöva sy ihop byxdressen, efter att paret haft samlag i den.

Andra tycker sms:et var roligt och gillar Megan Fox transparens. Vad tycker du?