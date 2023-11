Nya bilderna på supermodellen Adriana Lima chockar världen: "Förstört sitt ansikte"

Den brasilianska supermodellen Adriana Lima, 42, slog igenom redan som tonåring. Under sin långa karriär har hon gjort kampanjer för märken som Lancôme, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Gucci, Burberry, Fendi och Hermès.

Adriana Lima år 2006. Bildkälla: AP Photo/Chris Pizzello/TT Bild

Karolina Kurkova, Gisele Bundchen och Adriana Lima år 2006. Bildkälla: AP Photo/Jason DeCrow/TT Bild

Adriana Lima år 2017. Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild

Mest känd blev hon kanske för att vara en av "änglarna" för underklädesjätten Victorias Secret.

Under sin storhetstid var hon en av världens bäst betalda supermodeller, något som affärstidningen Forbes då rapporterade om.

Adriana Lima går sin sista visning för Victorias Secret år 2018. Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild

Adriana Lima år 2019. Bildkälla: Willy Sanjuan/Invision/AP/TT Bild

Adriana Lima år 2021. Bildkälla: Joel C Ryan/Invision/AP/TT Bild

Adriana Lima år 2021. Bildkälla: Joel C Ryan/Invision/AP/TT Bild

År 2018 gick Adriana Lima i "pension" från Victorias Secret då hon gick sin sista visning för dom, och de senare åren har Adriana Lima trappat ner på sitt modellande.

Men som en av världens mest kända modeller så syns hon fortfarande på event och röda mattan-tillställningar världen över.

Adriana Lima i oktober 2023. Bildkälla: Stella Pictures.

I mitten av november 2023 så intog Adriana just premiären av storfilmen "The Hunger Games The Ballad Of Songbirds & Snakes" i Los Angeles. Adriana Lima bar en kaxig röd-svart klänning från Ferragamos höstkollektion. Men det var inte bara Adrianas kläder som väckte uppmärksamhet.

Bilder från kvällen sprids nu som en löpeld på sociala medier, och flera är det som nu har reagerat på Adriana Limas annorlunda utseende. Hon ser nämligen helt annorlunda ut från vad hon gjorde för bara en månad sedan, och det spekuleras nu om hon skulle ha opererat sig.

Adriana Lima på ett event i oktober 2023. Bildkälla: Stella Pictures.

Instagramkontot Celebface har över en miljon följare på Instagram, och synar ofta kändisars utseendeförändringar som handlar om skönhetsoperationer. De senaste bilderna på Adriana Lima fick kommentarsfältet att koka över.

Adriana Lima en månad senare. Nu spekuleras det om hon har använt sig av fillers, Botox och gjort ingreppet "fox eyes". Bildkälla: Stella Pictures.

Adriana Limas ögon har fått sig ett lyft. Bildkälla: Stella Pictures.

På bara en månad har Adriana Limas ansikte förändrats totalt. Bildkälla: Stella Pictures.

Där spekuleras det nämligen kring om Adriana Lima skulle ha gjort fillers, Botox och ett ansiktslyft eller det som kallas för "fox eyes" där ögonen lyfts.

En del följare trodde att Adriana Lima gjort ett ansiktslyft. Bildkälla: Stella Pictures.

Adriana Lima på biopremiären i Los Angeles. Bildkälla: Stella Pictures.

När en del följare poängterade att Adriana Lima var gravid för ett år sedan och menade att det var skammande och hånfullt att lägga ut bilderna på henne, så var andra följare snabbt inne och skrev att en graviditet inte kan ge någon människa det lyftet som "fox eyes"-ingreppet gör.

Några reaktioner lyder:

"Jag tror att hon gått för långt med fillers och Botox", "Hon har förstört sitt ansikte", "Neeeeeej", "Läkaren som gjorde det här borde gripas" och "Det här borde vara brottsligt".