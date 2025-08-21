Nyheter24
7 000 vykort delas ut till äldre här – innehåller varning

Publicerad: 21 aug. 2025, kl. 16:00
Äldre kvinna med dramatenväska och en man som öppnar en ytterdörr.
Polisen samarbetar med hemtjänsten. Foto: Martina Holmberg/TT och Fredrik Sandberg/TT

7 000 vykort kommer att delas ut till äldre via ett samarbete mellan hemtjänsten och polisen.

Julia Zabielski
Julia Zabielski,
Redaktör

Varningarna för bedrägerier har knappast undgått någon vid det här laget. Företag och myndigheter uppmanar ständigt allmänheten att inte låta sig luras av bedragarnas skickligt formulerade bluff-sms, välorkestrerade telefonsamtal eller plötsliga hembesök. 

En grupp som är särskilt utsatt är äldre, som kan ha större hjälpbehov och vars tekniska kunskap kan vara begränsad. 

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Under den senaste tiden har polisen i Malmö fått in i genomsnitt 35 anmälningar i veckan om äldre som utsatts för bedrägeriförsök eller fullbordade bedrägerier. Nu vill man råda bot på problemet och polisen tar därför hjälp av hemtjänsten.

Polisen samarbetar med hemtjänsten i Malmö

I ett nytt pressmeddelande informerar polisen om det nya samarbetet.

– Bedragarna är oerhört manipulativa och det viktigt att prata med äldre om vad man ska göra för att inte råka illa ut. Personalen inom hemtjänst har daglig kontakt med många av de som är mest utsatta. Därför tar vi hjälp av dem för att påminna om viktiga budskap, säger Johannes Dontsios, kommunpolis i Malmö, i pressmeddelandet

Foto: Jeppe Gustafsson/TT

7 000 vykort ska delas ut till äldre

Polisen har nämligen försett hemtjänstpersonalen i Malmö stad med hela 7 000 vykort där man varnar för bedragarnas olika tillvägagångssätt och informerar om hur man undviker att bli lurad. Att inte logga in med BankID på uppmaning av en främling och att inte släppa in okända i sitt hem är två av flera råd man ger. 

– Det bär många emot att vara oartiga, men i de här fallen ska man bara lägga på luren och absolut inte släppa någon man inte känner över tröskeln. Det gäller alldeles oavsett hur trevliga de verkar vara, säger Johannes Dontsios. 

