Shannen Doherty döstädar – cancern spridd till hjärnan

Skådespelerskan Shannen Doherty, 52, lever med bröstcancer i stadium 4. Cancerdiagnosen fick Shannen år 2015. Sedan dess har cancern spridit sig till hennes skelett och hjärna.

Själv hoppas hon ha 3-5 år kvar att leva.

Shannen Doherty och Jason Priestly i Beverly Hills. Bildkälla: Stella Pictures

I sin podcast Let's Be Clear så berättade Shannen om hur hennes prioriteringar har ändrats sedan hon insjuknade. Viktigast för Shannen just nu är hennes mamma Rosa. Shannen vill underlätta mammas liv efter att hon har somnat in.

Shannen Doherty med sin mamma Rosa. Shannen har nu börjat döstäda för att underlätta för sin mamma. Bildkälla: Stella Pictures.

– Det spelar ingen roll om du har en dödlig sjukdom. Jag tror att du ska leva livet till fullo och omfamna livet medan du lever. Men jag antar att jag efter cancern har inventerat mitt liv, och ändrat mina prioriteringar. Min högsta prio är min mamma, berättade hon i podden och sa att hon vill göra det "lättare för sin mamma".

– Jag vill inte att hon ska ha massa saker att hantera. Jag vill inte att hon ska ha fyra hyrlager fulla av möbler. Ingen av oss behöver egentligen alla saker vi har. Vi alla kan dra ner på prylar och inte bli hoarders – vilket jag var med alla mina möbler, säger Shannen i podden.

Shannen Dohertys cancer har spridit sig till hjärnan. Bildkälla: Stella Pictures

Använder pengarna för att resa med sin mamma Rosa

En av Shannens stora drömmar i livet var att starta en gård i Tennessee där hon skulle ta hand om hästar som behövde räddas. Nyligen var Shannen på just den gården och packade ihop sina saker. Gården ska säljas.

Vilket blev väldigt känslosamt då hon kände att hon hade gett upp drömmen om att bygga ett hus för sig själv och sin mamma, och sedan utöka med ett stall.

Hästar har alltid varit en stor passion för Shannen. Här ses hon med dåvarande maken Kurt år 2020. Kurt var otrogen mot Shannen. Han hade en affär som pågick i två år. Kort efter att hon veta om hans otrohet så tvingades Shannen genomföra en jobbig operation i hjärnan. Shannen och Kurt hade då varit ihop i 14 år. Att inte ha honom vid sin sida då var fruktansvärt, har Shannen berättat i sin podd. Bildkälla: Stella Pictures.

Shannen har nu sålt av gamla möbler och prylar. Pengarna hon tjänar använder hon för att resa med sin mamma och skapa nya minnen.

– Jag behöver inte det här, det ger mig ingen glädje, men vad som skänker mig mycket glädje är att ta med mamma till alla de här platserna som hon alltid ville åka till, och skapa minnen med henne, berättade Shannen i podden.