Det tycker Kim Kardashian om Kanyes fru Bianca Censori

Bianca Censori ålder – hur gammal är hon?

Bianca Censori föddes den 5 januari 1995. Det betyder att hon under 2024 är 29 år gammal. År 2025 så fyller Bianca Censori 30 år.

Bianca Censori. Bildkälla: Stella Pictures.

Bianca Censori längd – hur lång är hon?

Google svämmar över av olika information om Biancas längd. En uppgift gör gällande att Bianca Censori är cirka 175 centimeter – men då skulle hon vara längre än Kanye West som är 173 centimeter lång. Och av paparazzbilder att döma så är Bianca kortare.

En längd som rapporterats är att Bianca Censori skulle vara 165 centimeter lång – vilket låter mer troligt.

Kanye West och Bianca Censori. Bildkälla: Stella Pictures.

Bianca Censori familj – vem är hennes mamma och pappa?

Biancas mamma heter Alexandra Censori och hennes pappa heter Elia "Leo" Censori. Bianca föddes i Australien och växte upp i Ivanhoe och senare Melbourne. Föräldrarna bor kvar i Alphington, Australien.

Vad många kanske inte vet är att Biancas pappa Leo har ett mörkt förflutet. År 1982 dömdes han till fängelse för att ha smugglat heroin, och han han har även dömts för vapeninnehav. Leos bror är en välkänd maffiamedlem med namn Eris Censori. Enligt Daily Mail kallas han för "Melbournes Al Capone".

Kanye West och Bianca Censori. Bildkälla: Stella Pictures.

Biancas mamma Alexandra och Leo är fortfarande gifta. Enligt uppgifter till Daily Mail så var Alexandra och Leo oroliga när Kanye och Bianca blev ett par – men nu tycks den största oron lagt sig.

– Biancas mamma Alexandra fick också höra då det begav sig att hon inte skulle gift sig med Leo eftersom han hade så dåligt rykte, och som tur var så lyssnade hon inte. De vet att Bianca älskar den här mannen, och i slutändan är det vad som är viktigast för dom bägge, sa en källa till Daily Mail.

1991 berättade Leos ex-hustru Faye Glascott att Leo en gång i tiden tillhörde en kartell och tjänade stora pengar på illegala spel i Melbourne under 1980-talet.

Vad jobbar Bianca Censori med?

Efter att Bianca gått ut gymnasiet så startade hon ett eget smyckesmärke samtidigt som hon tog en examen på Universitet i Melbourne. I november 2020 så lämnade hon Australien för att flytta till Los Angeles. Där jobbar hon för Kanye som chefsarkitekt på Yeezy.

Kanye West och Bianca Censori. Bildkälla: Stella Pictures.

När träffade Bianca Censori Kanye West?

Enligt källor till amerikanska Page Six så var det Kanye som på Instagram fick upp ögonen för Bianca. I november 2020 skickade han ett meddelande till henne på Instagram och erbjöd henne jobb på Yeezy i Los Angeles. Hon tackade ja och åkte på stört. Tre månader senare – i januari 2021 – så ansökte Kanyes dåvarande fru Kim Kardashian om skilsmässa från Kanye.

Kanye West och Kim Kardashian. Bildkälla: Charles Sykes/Invision/AP, File/TT Bild

Enligt källor till Page Six så misstänkte Kim direkt att Bianca hade en "crush" på Kanye, och Kim "hatade" henne.

Att Kims barn tycker att Bianca är "supercool" är något som sticker i ögonen på Kim, och Kim tycker även att det är obehagligt hur Bianca kommit barnen, har magasinet Grazia rapporterat om.

– Kim tycker att Bianca har kommit för nära North. Hon är avundsjuk, sa en källa till OK! Magazine, via The Tab.

Kim Kardashian och North West. Bildkälla: Stella Pictures.

Kim ska även ha varit oroad över att Bianca är så lättklädd när hon syns med Kanye. Vid ett tillfälle har hon bland annat gått ut naken, bara täckt av en kudde och ett par strumpbyxor. Men de gånger som Bianca fotograferats med Kims barn så har hon varit mer påklädd i form av till exempel tights eller päls.

Kanye och Bianca Censori i Italien. Bildkälla: Stella Pictures.

Men nu verkar Kim ha mjuknat lite. I mars 2024 sågs nämligen Bianca och Kim tillsammans på Kanye och Ty Dolla Signs releasefest.

Är Bianca Censori och Kanye West gifta?

Den 29 november 2022 så var Kanye och Kims skilsmässa klar. Knappt en månad senare – den 20 december 2022 – så gifte sig Kanye och Bianca. Enligt amerikanska Tmz så ägde den intima ceremonin rum i Beverly Hills.

Har Bianca Censori barn?

Nej, Bianca Censori har inga barn. Hon är däremot bonusmamma åt Kanye och Kims barn North, Saint, Chicago och Psalm. Kanye är sugen på att skaffa barn med Bianca, och i låten Timbo Freestyle rappade han "Ni vet att jag är impulsiv, och en till bebis är mitt slutmål".

Även Bianca vill ha barn, och enligt en källa till Daily Mail är det något som hon och Kanye har pratat om.

Bianca Censori och Kanye West. Bildkälla: Stella Pictures.

Har Bianca Censori Instagram?

Nej, det finns två konton på Instagram som har tusentals följare och lägger ut bilder på Bianca Censori, men efter att Bianca och Kanye blev ett par så har hon tagit bort sina sociala medier.

Daily Mail har rapporterat om mysteriet kring Biancas sociala medier, och de skrev att Bianca under tiden hon hade Instagram hette @bianca.censori